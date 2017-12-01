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مـــثير.. بعد صداقة 80 سنة اكتشفا أنهما شقيقان خلال الاحتفال بعيد الميلاد..

بتاريــخ : 30 دجنبر 2017 / 22:46 مـــثير.. بعد صداقة 80 سنة اكتشفا أنهما شقيقان خلال الاحتفال بعيد الميلاد.. | دولي
مـــثير.. بعد صداقة 80 سنة اكتشفا أنهما شقيقان خلال الاحتفال بعيد الميلاد..
اكتشف صديقان من هاواي أخيرا أنهما شقيقان في الواقع، وأخبرا العائلة والأصدقاء خلال الاحتفال بعيد الميلاد، ودامت صداقة آلان روبنسون و والتر ماكفارلان لأكثر من 60 عاما، إذ التقيا في الصف السادس،

''شـــوف تيفي''

اكتشف صديقان من هاواي أخيرا أنهما شقيقان في الواقع، وأخبرا العائلة والأصدقاء خلال الاحتفال بعيد الميلاد، ودامت صداقة آلان روبنسون و والتر ماكفارلان لأكثر من 60 عاما، إذ التقيا في الصف السادس، ولعبا كرة القدم سوية في مدرسة هونولولو التحضيرية، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد بريس الأمريكية .

وفي هذا الصدد فبالنسبة لــ''ماكفارلان''، لم يعرف والده أبدا، فيما تم تبني ''روبنسون''، فحاولا مرارا الحصول على إجابات حول ماضيهما، واستعان ''ماكفارلان''، بتاريخ العائلة وتحليل الحمض النووي، بعد محاولات غير ناجحة في البحث عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وفي حديثها لمحطة تلفزيون خون المحلية ، قالت شقيقته، سيندي ماكفارلان فلورس: ''بدأنا نتفحص ونطابق جميع المعلومات التي حصل (شقيقها) عليها''، وأضافت أن أعلى درجة تطابق حصلت خلال تحليل جينات الكروموسوم مع شخص يستخدم الاسم المستعار ''روبي''، ليتبين لاحقا أنه روبنسون، خلال بحث الأخير عن إجابات عن ماضيه أيضا، حسب ما أورده موقع '' سكاي نيوز عربي''.

وأردفت سيندي بالقول إن الأمر كان مفاجئا بشكل كبير، وتم الاحتفال بالصديقين الشقيقين خلال الاحتفال بعيد الميلاد، من جهة أخرى، قال روبنسون: ''لا أعرف كم سيتطلب الأمر من الوقت لأشفى من هذا الشهور''.

واختتم بالقول: ''هذه أفضل هدية عيد ميلاد لطالما تخيلت الحصول عليها طوال حياتي''.

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شوف تيفي شقيقان الاحتفال عيد سنة صداقة

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