برقية تهنئة من الملك ''محمد السادس'' إلى ''جورج ويا '' بمناسبة انتخابه رئيسا لليبيريا ﻿

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد جورج ويا بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية ليبيريا، وعبر الملك في هذه البرقية عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للسيد جورج ويا بكامل التوفيق في مهامه

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بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد جورج ويا بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية ليبيريا، وعبر الملك في هذه البرقية عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للسيد جورج ويا بكامل التوفيق في مهامه السامية لخدمة الشعب الليبيري الشقيق.

ومما جاء في هذه البرقية ''إنني لأشيد بالثقة التي حظيتم بها في هذا الاستحقاق الرئاسي، والذي بقدر ما يجسد تقدير الشعب الليبيري لما تتحلون به من خصال إنسانية نبيلة وغيرة صادقة على مصالحه، يكرس حرصه الشديد على ترسيخ مسار الانتقال الديموقراطي لبلدكم الشقيق، والمضي قدما لتحقيق تطلعاته إلى مستقبل زاهر.''

وتضيف البرقية ''انطلاقا مما يجمع شعبينا الشقيقين من أواصر الأخوة الافريقية والتضامن الفاعل، وما يربط بلدينا من علاقات نموذجية قائمة على التعاون المثمر، والتقدير المتبادل، أؤكد لكم حرصي القوي على العمل سويا معكم لتعزيز هذه العلاقات، والارتقاء بها لتشمل كافة المجالات، خدمة للمصالح المشتركة لشعبينا، وإسهاما في توطيد جسور التآزر والتكامل بين بلدان قارتنا الإفريقية، المتطلعة شعوبها إلى المزيد من التقدم والرخاء، في ظل التنمية الشاملة والأمن والاستقرار.''