 برقية تهنئة من الملك ''محمد السادس'' إلى ''جورج ويا '' بمناسبة انتخابه رئيسا لليبيريا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عــاجل و بالصورة..دنيا باطما تكشف عن وجه ابنتها بعد 6 أشهر في حفل العقيقة بمراكش | ثقافة و فنون

عــاجل و بالصورة..دنيا باطما تكشف عن وجه ابنتها بعد 6 أشهر في حفل العقيقة بمراكش

الوزير الداودي...ماكيناش الزيادة في ثمن البوطا | بوليتيك

الوزير الداودي...ماكيناش الزيادة في ثمن ''البوطا''

مـــثير.. بعد صداقة 80 سنة اكتشفا أنهما شقيقان خلال الاحتفال بعيد الميلاد.. | دولي

مـــثير.. بعد صداقة 80 سنة اكتشفا أنهما شقيقان خلال الاحتفال بعيد الميلاد..

برقية تهنئة من الملك محمد السادس إلى جورج ويا بمناسبة انتخابه رئيسا لليبيريا | بوليتيك

برقية تهنئة من الملك ''محمد السادس'' إلى ''جورج ويا '' بمناسبة انتخابه رئيسا لليبيريا

عاجل : القرطاس يلعلع بمصر تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد ..وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل : القرطاس يلعلع بمصر تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد ..وهذا عدد القتلى

رئيس الوزراء التركي: العالم كله سيعترف قريبا بدولة فلسطين وعاصمتها القدس | دولي

رئيس الوزراء التركي: العالم كله سيعترف قريبا بدولة فلسطين وعاصمتها القدس

فيديو مؤثر ..جواد اليميق : خبر عدم مواصلة عصام الراقي مشواره مع الرجاء كان بالنسبة لينا صدمة كبيرة | بووز

فيديو مؤثر ..جواد اليميق : خبر عدم مواصلة عصام الراقي مشواره مع الرجاء كان بالنسبة لينا صدمة كبيرة

غرس شجرة زيتون باسم الأيقونة عهد التميمي في قلب الرباط | دولي

غرس شجرة زيتون باسم الأيقونة ''عهد التميمي'' في قلب الرباط

جماعة تطوان تنفي تقصيرها في علاج طفل عضته قطة مصابة بالسعار | حوادث و حقوق

جماعة تطوان تنفي تقصيرها في علاج طفل عضته قطة مصابة بالسعار

باي باي 2017.. مرحى 2018

برقية تهنئة من الملك ''محمد السادس'' إلى ''جورج ويا '' بمناسبة انتخابه رئيسا لليبيريا

بتاريــخ : 30 دجنبر 2017 / 22:42 برقية تهنئة من الملك محمد السادس إلى جورج ويا بمناسبة انتخابه رئيسا لليبيريا | بوليتيك
برقية تهنئة من الملك ''محمد السادس'' إلى ''جورج ويا '' بمناسبة انتخابه رئيسا لليبيريا
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد جورج ويا بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية ليبيريا، وعبر الملك في هذه البرقية عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للسيد جورج ويا بكامل التوفيق في مهامه

شوف تيفي

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد جورج ويا بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية ليبيريا، وعبر الملك في هذه البرقية عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للسيد جورج ويا بكامل التوفيق في مهامه السامية لخدمة الشعب الليبيري الشقيق.

ومما جاء في هذه البرقية ''إنني لأشيد بالثقة التي حظيتم بها في هذا الاستحقاق الرئاسي، والذي بقدر ما يجسد تقدير الشعب الليبيري لما تتحلون به من خصال إنسانية نبيلة وغيرة صادقة على مصالحه، يكرس حرصه الشديد على ترسيخ مسار الانتقال الديموقراطي لبلدكم الشقيق، والمضي قدما لتحقيق تطلعاته إلى مستقبل زاهر.''

وتضيف البرقية ''انطلاقا مما يجمع شعبينا الشقيقين من أواصر الأخوة الافريقية والتضامن الفاعل، وما يربط بلدينا من علاقات نموذجية قائمة على التعاون المثمر، والتقدير المتبادل، أؤكد لكم حرصي القوي على العمل سويا معكم لتعزيز هذه العلاقات، والارتقاء بها لتشمل كافة المجالات، خدمة للمصالح المشتركة لشعبينا، وإسهاما في توطيد جسور التآزر والتكامل بين بلدان قارتنا الإفريقية، المتطلعة شعوبها إلى المزيد من التقدم والرخاء، في ظل التنمية الشاملة والأمن والاستقرار.''

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي الملك محمد السادس جورج ويا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الوزير الداودي...ماكيناش الزيادة في ثمن البوطا | بوليتيك

الوزير الداودي...ماكيناش الزيادة في ثمن ''البوطا''

الأمانة العامة لحزب البيجيدي تنوه بالعمل الحكومي وتستعرض الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم جرادة..وهذه التفاصيل | بوليتيك

الأمانة العامة لحزب ''البيجيدي'' تنوه بالعمل الحكومي وتستعرض الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم جرادة..وهذه التفاصيل

بالفـيديو..بعدما نشرت شوف تيفي نداءها..إدارة الحموشي تستجيب لسيدة يُعنفها شقيقها الشرطي رفقة والدتها | بوليتيك

بالفـيديو..بعدما نشرت ''شوف تيفي نداءها..إدارة الحموشي تستجيب لسيدة يُعنفها شقيقها الشرطي رفقة والدتها

ممثلو الأحزاب السياسية يدعون إلى وضع مخطط تنموي خاص بإقليم جرادة | بوليتيك

ممثلو الأحزاب السياسية يدعون إلى وضع مخطط تنموي خاص بإقليم جرادة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شوفو كيفاش تقبل لاعب الراسينغ البيضاوي هزيمة فريقه أمام الرجاء | خارج البلاطو
منذ 6 دقائق

بالفيديو..شوفو كيفاش تقبل لاعب الراسينغ البيضاوي هزيمة فريقه أمام الرجاء

بالفيديو..غاريدو كاعي بزاف على الراقي..لم أتقبل تصرف الراقي ليلة المباراة قرر مغادرة الرجاء و نحن في الفندق | خارج البلاطو

بالفيديو..غاريدو كاعي بزاف على الراقي..''لم أتقبل تصرف الراقي ليلة المباراة قرر مغادرة الرجاء و نحن في الفندق''

بالفيديو..مدرب الراسينغ البيضاوي يحمل مسؤولية الخسارة أمام الرجاء للاعبين | خارج البلاطو

بالفيديو..مدرب الراسينغ البيضاوي يحمل مسؤولية الخسارة أمام الرجاء للاعبين

بالفيديو..أول تصريح لوالد دنيا باطما من حفل عقيقة حفيدته غزل..شوفو الكادو اللي جاب لمريني لباطما و الدوك صمد حاضر بكل أناقة للسبوع بمراكش | خارج البلاطو

بالفيديو..أول تصريح لوالد دنيا باطما من حفل عقيقة حفيدته "غزل"..شوفو الكادو اللي جاب لمريني لباطما و الدوك صمد حاضر بكل أناقة للسبوع بمراكش

﻿

آخر المستجدات

عــاجل و بالصورة..دنيا باطما تكشف عن وجه ابنتها بعد 6 أشهر في حفل العقيقة بمراكش | ثقافة و فنون
منذ 2 ساعات

عــاجل و بالصورة..دنيا باطما تكشف عن وجه ابنتها بعد 6 أشهر في حفل العقيقة بمراكش

الوزير الداودي...ماكيناش الزيادة في ثمن البوطا | بوليتيك

الوزير الداودي...ماكيناش الزيادة في ثمن ''البوطا''

مـــثير.. بعد صداقة 80 سنة اكتشفا أنهما شقيقان خلال الاحتفال بعيد الميلاد.. | دولي

مـــثير.. بعد صداقة 80 سنة اكتشفا أنهما شقيقان خلال الاحتفال بعيد الميلاد..

برقية تهنئة من الملك محمد السادس إلى جورج ويا بمناسبة انتخابه رئيسا لليبيريا | بوليتيك

برقية تهنئة من الملك ''محمد السادس'' إلى ''جورج ويا '' بمناسبة انتخابه رئيسا لليبيريا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.