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عاجل : القرطاس يلعلع بمصر تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد ..وهذا عدد القتلى

بتاريــخ : 30 دجنبر 2017 / 22:28 عاجل : القرطاس يلعلع بمصر تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد ..وهذا عدد القتلى | دولي
عاجل : القرطاس يلعلع بمصر تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد ..وهذا عدد القتلى
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم السبت مقتل ثلاثة عناصر ''إرهابية''، وتوقيف 10 آخرين، خلال مداهمات أمنية بعدد من محافظات البلاد. وأكدت الوزارة في بيان، اليوم

''شوف تيفي''


أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم السبت مقتل ثلاثة عناصر ''إرهابية''، وتوقيف 10 آخرين، خلال مداهمات أمنية بعدد من محافظات البلاد. وأكدت الوزارة في بيان، اليوم أن الأجهزة الأمنية، تمكنت في إطار خطة أمنية، من كشف مخطط لعناصر ''إرهابية'' تعتزم ''تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف المنشآت السياحية والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد''، مشيرة إلى تحديد أماكن اختبائهم بمحافظات الجيزة والقليوبية والفيوم.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية، قامت بمداهمة الأماكن المشار إليها، وتبادل إطلاق النيران مع العناصر ''الإرهابية''، مما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر قيادية تتولى الإشراف على عمليات تصنيع المتفجرات وتنفيذ العمليات ''الإرهابية'' والقبض على 10 آخرين، وكذا العثور على عدد من الأسلحة والذخائر والعبوات المعدة للتفجير.

وأشار المصدر، إلى أن المعلومات أكدت تورط تلك العناصر في ارتكاب حادث إطلاق النار على مركز أمني على الطريق الدائري بمحافظة الفيوم في شهر يوليوز الماضي، والذي أسفر عن مقتل جندي .

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