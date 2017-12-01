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رئيس الوزراء التركي: العالم كله سيعترف قريبا بدولة فلسطين وعاصمتها القدس

بتاريــخ : 30 دجنبر 2017 / 22:25 رئيس الوزراء التركي: العالم كله سيعترف قريبا بدولة فلسطين وعاصمتها القدس | دولي
رئيس الوزراء التركي: العالم كله سيعترف قريبا بدولة فلسطين وعاصمتها القدس
صرح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم السبت، خلال اجتماع المؤتمر العام السادس لفرع حزب ''العدالة والتنمية'' (الحاكم)، بولاية أدرنة، بأن ''العالم كله سيعترف قريباً بدولة فلسطين، وعاصمتها القدس

شوف تيفي: وكالات

صرح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم السبت، خلال اجتماع المؤتمر العام السادس لفرع حزب "العدالة والتنمية" (الحاكم)، بولاية أدرنة، بأن "العالم كله سيعترف قريباً بدولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، وبهذا ستنتهي هذه الأزمة بالكامل".

وتطرق يلدريم إلى قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 دجنبر الأول الجاري، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، فقال: "لا يمكن أن يتحقق ذلك بفرض الأمر الواقع، فكل الدول الإسلامية، وجميع الدول المتقدمة حول العالم، والتي تتصرف بحكمة، توحدت ورفضت هذا القرار المتغطرس″.

وأضاف نفس المتحدث أن "العالمين الإسلامي والمسيحي، وباختصار الإنسانية جمعاء، دافعوا عن القضية المشروعة للفلسطينيين، والمستمرة منذ سنوات"، مؤكدا أن بلاده تريد تحقيق الاستقرار والسلام والإخاء في المنطقة.

وفي موضوع تسوية أزمة تأشيرات الدخول بين أنقرة وواشنطن، قال يلدريم: تلقينا خبراً ساراً (الخميس)، حيث رفعت أمريكا وتركيا القيود المفروضة على منح تأشيرات الدخول لمواطني البلدين، وبذلك انتقلت العلاقات خطوة إلى الأمام نحو التطبيع″.

 

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