غرس شجرة زيتون باسم الأيقونة ''عهد التميمي'' في قلب الرباط ﻿

في بادرة تضامنية قالت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، أنها ''قامت اليوم السبت بغرس شجرة زيتون باسم البطلة الطفلة الأسيرة عهد التميمي بالحديقة المقابلة لمتحف الفن المعاصر في العاصمة ''، وذلك

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في بادرة تضامنية قالت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، أنها ''قامت اليوم السبت بغرس شجرة زيتون باسم البطلة الطفلة الأسيرة عهد التميمي بالحديقة المقابلة لمتحف الفن المعاصر في العاصمة ''، وذلك بإشراف وتنسيق من بلدية مدينة الرباط ومجلس مقاطعة حسان

وأضافت المجموعة في بيان لها، أن غرس الشجرة يأتي في ختام الأنشطة التي نظمتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بمناسبة الزيارة التي يقوم بها وفد هيئة الأسرى والمحررين من فلسطين المحتلة، ووفاء للطفلة الأسيرة التميمي التي اعتقلت مع أفراد من أسرتها بسبب صفعها لجندي احتلالي اقترب من بيتها.

تجدر الإشارة أن محكمة إسرائيلية مددت اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها ناريمان التميمي لمدة خمسة أيام منذ اعتقالهما في 19 دجنبر، حيث اتهمت عهد التميمي من قبل القضاء الإسرائيلي ''بالإعتداء والمشاركة في أحداث شغب''.