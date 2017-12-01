 غرس شجرة زيتون باسم الأيقونة ''عهد التميمي'' في قلب الرباط ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عــاجل و بالصورة..دنيا باطما تكشف عن وجه ابنتها بعد 6 أشهر في حفل العقيقة بمراكش | ثقافة و فنون

عــاجل و بالصورة..دنيا باطما تكشف عن وجه ابنتها بعد 6 أشهر في حفل العقيقة بمراكش

الوزير الداودي...ماكيناش الزيادة في ثمن البوطا | بوليتيك

الوزير الداودي...ماكيناش الزيادة في ثمن ''البوطا''

مـــثير.. بعد صداقة 80 سنة اكتشفا أنهما شقيقان خلال الاحتفال بعيد الميلاد.. | دولي

مـــثير.. بعد صداقة 80 سنة اكتشفا أنهما شقيقان خلال الاحتفال بعيد الميلاد..

برقية تهنئة من الملك محمد السادس إلى جورج ويا بمناسبة انتخابه رئيسا لليبيريا | بوليتيك

برقية تهنئة من الملك ''محمد السادس'' إلى ''جورج ويا '' بمناسبة انتخابه رئيسا لليبيريا

عاجل : القرطاس يلعلع بمصر تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد ..وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل : القرطاس يلعلع بمصر تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد ..وهذا عدد القتلى

رئيس الوزراء التركي: العالم كله سيعترف قريبا بدولة فلسطين وعاصمتها القدس | دولي

رئيس الوزراء التركي: العالم كله سيعترف قريبا بدولة فلسطين وعاصمتها القدس

فيديو مؤثر ..جواد اليميق : خبر عدم مواصلة عصام الراقي مشواره مع الرجاء كان بالنسبة لينا صدمة كبيرة | بووز

فيديو مؤثر ..جواد اليميق : خبر عدم مواصلة عصام الراقي مشواره مع الرجاء كان بالنسبة لينا صدمة كبيرة

غرس شجرة زيتون باسم الأيقونة عهد التميمي في قلب الرباط | دولي

غرس شجرة زيتون باسم الأيقونة ''عهد التميمي'' في قلب الرباط

جماعة تطوان تنفي تقصيرها في علاج طفل عضته قطة مصابة بالسعار | حوادث و حقوق

جماعة تطوان تنفي تقصيرها في علاج طفل عضته قطة مصابة بالسعار

باي باي 2017.. مرحى 2018

غرس شجرة زيتون باسم الأيقونة ''عهد التميمي'' في قلب الرباط

بتاريــخ : 30 دجنبر 2017 / 22:10 غرس شجرة زيتون باسم الأيقونة عهد التميمي في قلب الرباط | دولي
غرس شجرة زيتون باسم الأيقونة ''عهد التميمي'' في قلب الرباط
في بادرة تضامنية قالت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، أنها ''قامت اليوم السبت بغرس شجرة زيتون باسم البطلة الطفلة الأسيرة عهد التميمي بالحديقة المقابلة لمتحف الفن المعاصر في العاصمة ''، وذلك

شوف تيفي

في بادرة تضامنية قالت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، أنها ''قامت اليوم السبت بغرس شجرة زيتون باسم البطلة الطفلة الأسيرة عهد التميمي بالحديقة المقابلة لمتحف الفن المعاصر في العاصمة ''، وذلك بإشراف وتنسيق من بلدية مدينة الرباط ومجلس مقاطعة حسان

وأضافت المجموعة في بيان لها، أن غرس الشجرة يأتي في ختام الأنشطة التي نظمتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بمناسبة الزيارة التي يقوم بها وفد هيئة الأسرى والمحررين من فلسطين المحتلة، ووفاء للطفلة الأسيرة التميمي التي اعتقلت مع أفراد من أسرتها بسبب صفعها لجندي احتلالي اقترب من بيتها.

تجدر الإشارة أن محكمة إسرائيلية مددت اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها ناريمان التميمي لمدة خمسة أيام منذ اعتقالهما في 19 دجنبر، حيث اتهمت عهد التميمي من قبل القضاء الإسرائيلي ''بالإعتداء والمشاركة في أحداث شغب''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي مجموعة العمل الوطنية مقاطعة حسان بادرة تضامنية زيتون

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مـــثير.. بعد صداقة 80 سنة اكتشفا أنهما شقيقان خلال الاحتفال بعيد الميلاد.. | دولي

مـــثير.. بعد صداقة 80 سنة اكتشفا أنهما شقيقان خلال الاحتفال بعيد الميلاد..

عاجل : القرطاس يلعلع بمصر تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد ..وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل : القرطاس يلعلع بمصر تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد ..وهذا عدد القتلى

رئيس الوزراء التركي: العالم كله سيعترف قريبا بدولة فلسطين وعاصمتها القدس | دولي

رئيس الوزراء التركي: العالم كله سيعترف قريبا بدولة فلسطين وعاصمتها القدس

مثـير..جمال ريان المذيع والإعــلامي الفلطسيني بقناة الجزيرة يثير القضية الصحية للرئيس المعزول محمد مرسي..وهــا شنو قـال | دولي

مثـير..''جمال ريان'' المذيع والإعــلامي الفلطسيني بقناة الجزيرة يثير القضية الصحية للرئيس المعزول ''محمد مرسي''..وهــا شنو قـال

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شوفو كيفاش تقبل لاعب الراسينغ البيضاوي هزيمة فريقه أمام الرجاء | خارج البلاطو
منذ 10 دقائق

بالفيديو..شوفو كيفاش تقبل لاعب الراسينغ البيضاوي هزيمة فريقه أمام الرجاء

بالفيديو..غاريدو كاعي بزاف على الراقي..لم أتقبل تصرف الراقي ليلة المباراة قرر مغادرة الرجاء و نحن في الفندق | خارج البلاطو

بالفيديو..غاريدو كاعي بزاف على الراقي..''لم أتقبل تصرف الراقي ليلة المباراة قرر مغادرة الرجاء و نحن في الفندق''

بالفيديو..مدرب الراسينغ البيضاوي يحمل مسؤولية الخسارة أمام الرجاء للاعبين | خارج البلاطو

بالفيديو..مدرب الراسينغ البيضاوي يحمل مسؤولية الخسارة أمام الرجاء للاعبين

بالفيديو..أول تصريح لوالد دنيا باطما من حفل عقيقة حفيدته غزل..شوفو الكادو اللي جاب لمريني لباطما و الدوك صمد حاضر بكل أناقة للسبوع بمراكش | خارج البلاطو

بالفيديو..أول تصريح لوالد دنيا باطما من حفل عقيقة حفيدته "غزل"..شوفو الكادو اللي جاب لمريني لباطما و الدوك صمد حاضر بكل أناقة للسبوع بمراكش

﻿

آخر المستجدات

عــاجل و بالصورة..دنيا باطما تكشف عن وجه ابنتها بعد 6 أشهر في حفل العقيقة بمراكش | ثقافة و فنون
منذ 2 ساعات

عــاجل و بالصورة..دنيا باطما تكشف عن وجه ابنتها بعد 6 أشهر في حفل العقيقة بمراكش

الوزير الداودي...ماكيناش الزيادة في ثمن البوطا | بوليتيك

الوزير الداودي...ماكيناش الزيادة في ثمن ''البوطا''

مـــثير.. بعد صداقة 80 سنة اكتشفا أنهما شقيقان خلال الاحتفال بعيد الميلاد.. | دولي

مـــثير.. بعد صداقة 80 سنة اكتشفا أنهما شقيقان خلال الاحتفال بعيد الميلاد..

برقية تهنئة من الملك محمد السادس إلى جورج ويا بمناسبة انتخابه رئيسا لليبيريا | بوليتيك

برقية تهنئة من الملك ''محمد السادس'' إلى ''جورج ويا '' بمناسبة انتخابه رئيسا لليبيريا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.