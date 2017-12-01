أسدين ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة لسنة 2017 ﻿

ضمت التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة لسنة 2017، المغربيين المهدي بنعطية ونبيل درار، بالإضافة إلى نجوم آخرين.

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ضمت التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة لسنة 2017، المغربيين المهدي بنعطية ونبيل درار، بالإضافة إلى نجوم آخرين.

وحسب ما نشرته مجلة ''فرانس فوتبول'' الفرنسية فإن التشكيلة ضمت كلا من مهدي بنعطية لاعب جوفنتوس الإيطالي ، نبيل درار لاعب فنربخشة الألماني، عصام الحضري حارس مرمى التعاون المصري، كاليدو كوليبالي وفوزي غولام لاعبي نابولي الإيطالي، فيكتور موس لاعب تشيلسي الإنجليزي، نابي كايتا لاعب ليبزينك، وجون ميشال سيري لاعب نيس الفرنسي،محمد صلاح لاعب روما، فانسان لاعب بورتو، وأخيرا ساديو ماني لاعب ليفربول.