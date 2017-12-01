جماعة تطوان تنفي تقصيرها في علاج طفل عضته قطة مصابة بالسعار ﻿

نفت جماعة تطوان الاتهامات التي وجهت لها مؤخرا بالتقصير في القيام بأدوارها، بعد مصرع طفل عضته قطة مصابة بالسعار في الشهر الحالي.

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نفت جماعة تطوان الاتهامات التي وجهت لها مؤخرا بالتقصير في القيام بأدوارها، بعد مصرع طفل عضته قطة مصابة بالسعار في الشهر الحالي.

وأصدرت الجماعة بيانا للرأي العام أوضحت فيه أن الطفل المعني أصيب بالسعار بتاريخ 14 أكتوبر 2017 ولم تعرض حالته على المكتب الجماعي لحفظ الصحة في ذلك الوقت لتلقي التلقيح الذي هو مجاني ويبقى العلاج الوحيد لهذا الداء.

وأبرز البيان أن العائلة اكتفت بالتلقيح ضد مرض الكزاز، مؤكدة أنه لم يتم إخبار الجماعة من طرف أي جهة إلا بعد 66 يوما من الحادثة بعد ظهور أعراض المرض، وأنه في اليوم نفسه الذي تم فيه الإخبار تم تلقيح العائلة التي كانت في وسط مباشر مع الطفل المصاب، كما تم التلقيح الوقائي لما مجموعه 59 حالة لحد الآن.

وأشار نفس المصدر أن مركز داء السعار للجماعة توجد فيه خلية محاربة الحيوانات الضالة تعمل على جمع القطط والكلاب بصفة يومية وتتوفر على فريقين يعملان في الفترة الصباحية والمسائية، حيث تم القيام خلال هذه السنة لحدود شهر نونبر بجمع 739 قطة و359 كلبا.