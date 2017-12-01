 مثـير..''جمال ريان'' المذيع والإعــلامي الفلطسيني بقناة الجزيرة يثير القضية الصحية للرئيس المعزول ''محمد مرسي''..وهــا شنو قـال ﻿
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مثـير..''جمال ريان'' المذيع والإعــلامي الفلطسيني بقناة الجزيرة يثير القضية الصحية للرئيس المعزول ''محمد مرسي''..وهــا شنو قـال

بتاريــخ : 30 دجنبر 2017 / 21:08 مثـير..جمال ريان المذيع والإعــلامي الفلطسيني بقناة الجزيرة يثير القضية الصحية للرئيس المعزول محمد مرسي..وهــا شنو قـال | دولي
مثـير..''جمال ريان'' المذيع والإعــلامي الفلطسيني بقناة الجزيرة يثير القضية الصحية للرئيس المعزول ''محمد مرسي''..وهــا شنو قـال
كــشف ''جمال ريان'' المذيع والإعلامي الفلسطيني بقناة الجزيرة عبر حسابه الخاص بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، قضية الرعـاية الصحية للرئيس ''محمد مــرسي'' .

''شــوف تيفي''

كــشف ''جمال ريان'' المذيع والإعلامي الفلسطيني بقناة الجزيرة عبر حسابه الخاص بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، قضية الرعـاية الصحية للرئيس ''محمد مــرسي'' .

وفي هذا الصدد جاء في تدوينته ''لماذا لا يحظى الرئيس محمد مرسي بالرعاية الصحية في محبسه بمثل تلك الرعاية الصحية التي حظي بها الرئيس حسني مبارك..''

وأضــاف قائلا: ''لاسيما وأن حياة مرسى ورقة مهمة جدا يمكن للنظام المصري أن يساوم عليها مع تركيا ، إن كان ينوي فعلا عودة العلاقات مع تركيا''.

هــذا وقد خلفت هذه التدوينة ردود فعل متباينة حيث علق أحدهم قائلا: ''الرئيس محمد مرسي كان شريفا و يحب الخير لمصر، لهذا يقوم حكم العسكر بمنعه من الرعاية الصحية'' وقال آخر في ذات السياق ''حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل ظالم الله ينصر الدكتور محمد مرسي إن شاء الله عجلان غير آجل'' ، وشدد القول أحدهم قـائلا : ''زنادقة العصر في مصر لاتتوقع منهم أي شيء لأنهم عبيد القوي فقط تجمعهم الطبلة وتفرقهم العصا أرجو الله عزوجل خلاص مصر منهم وإلى غير رجعة يارب''.

 

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