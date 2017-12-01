الصالحي ل_''شوف سبور'' فرتوت وراء مطالبتي بفسخ العقد الذي يربطني مع فريق المغرب التطواني ﻿

كشف ياسين الصالحي مهاجم فريق المغرب التطواني، قبل قليل، أن مسؤولي النادي رفضوا فسخ عقده الاحترافي بحجة أن المجموعة في حاجة ماسة لتواجده خاصة بعد مروره من أزمة نتائج حادة برسم منافسات البطولة

شوف سبور : رشيد محمودي

كشف ياسين الصالحي مهاجم فريق المغرب التطواني، قبل قليل، أن مسؤولي النادي رفضوا فسخ عقده الاحترافي بحجة أن المجموعة في حاجة ماسة لتواجده خاصة بعد مروره من أزمة نتائج حادة برسم منافسات البطولة الاحترافية.

وأفاد الصالحي في تصريح حصري لشوف سبور ان السبب وراء المطالبة بفسخ عقده مع إدارة الفريق هو دخوله في خلافات مع المدرب الجديد يوسف فرتوت، مؤكدا أنه لتفادي المزيد من المشاكل فضل التخلي عن مستحقاته المادية والرحيل عن المجموعة.

ونفى اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي أن يكون قد تعاقد أو انتقل إلى فريق شباب أطلس خنيفرة، مشيرا إلى أن الخبر مجرد إشاعة ولا أساس له من الصحة.