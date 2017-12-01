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أحلام تتكفل بمصاريف دراسة أحد متابعيها بعد أن تمنى ذلك في تغريدة‎

بتاريــخ : 30 دجنبر 2017 / 18:56 أحلام تتكفل بمصاريف دراسة أحد متابعيها بعد أن تمنى ذلك في تغريدة‎ | ثقافة و فنون
أحلام تتكفل بمصاريف دراسة أحد متابعيها بعد أن تمنى ذلك في تغريدة‎
لم تتردد الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي في التكفل بمصاريف دراسة أحد متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

شوف تيفي

لم تتردد الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي في التكفل بمصاريف دراسة أحد متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكانت أحلام قد نشرت عبر حسابها الرسمي على تويتر تغردية كتبت فيها « اكتب تحت هذا البوست أمنيتك لعام 2018 ويارب تتحقق من غير خجل ».

ليعلق أحد متابعي الفنانة الإماراتية، « أمنيتي أواصل دراستي الله يسرها من عنده »، لترد عليه الفنانة « أنا أتكفل بدراستك حبيبي ».

ولاقت بادرة أحلام إعجاب العديد من النشطاء على المواقع التواصلية متمنيين من تعميم مثل هاته المبادرة الإنسانية من جانب المشاهير والفنانين.

 

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أحلام تتكفل مصاريف دراسة تغريدة شوف تيفي

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