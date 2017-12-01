الأمانة العامة لحزب ''البيجيدي'' تنوه بالعمل الحكومي وتستعرض الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم جرادة..وهذه التفاصيل ﻿

انعقد مساء يوم الجمعة 29 دجنبر 2017م، اللقاء الأسبوعي للأمانة العامة، وفي بداية اللقاء ذكر الأمين العام لحزب ''البيجيدي'' بالاستحقاقات والالتزامات المطروحة على الحزب في هذه المرحلة التأسيسية للولاية

''شــوف تيفي''

انعقد مساء يوم الجمعة 29 دجنبر 2017م، اللقاء الأسبوعي للأمانة العامة، وفي بداية اللقاء ذكر الأمين العام لحزب ''البيجيدي'' بالاستحقاقات والالتزامات المطروحة على الحزب في هذه المرحلة التأسيسية للولاية الجديدة للأمانة العامة، مؤكدا على مسؤولية الحزب اليوم في مسيرة الإصلاح بتعاون مع مختلف حلفائه، وعلى أن العمل الحكومي يسير بطريقة إيجابية ومنتجة، ومنوها بالعمل التواصلي الذي يعرف بمنجزاتها وأوراشها المفتوحة.

وحسب ''بلاغ'' لحزب العدالة والتنمية توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فقد توقفت الأمانة العامة عند الحادث المأساوي الذي راح ضحيته بمدينة جرادة مواطنان شابان خلال التنقيب عن الفحم بالمناجم المغلقة منذ سنة 1998م. وعبر أعضاء الأمانة العامة عن أسفهم لهذا الحادث الأليم موجهين تعازيهم الحارة لأسر الضحايا.

وبعد استعراض عدد من المعطيات ذات الصلة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم جرادة وبالظروف الناتجة عن إغلاق المناجم وأوضاع الهشاشة التي تعيشها المنطقة، أكدت الأمانة العامة على ضرورة إيلاء الاهتمام لمختلف المطالب الاجتماعية والاقتصادية للساكنة، ومواصلة برامج التنمية الاجتماعية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

كما باركت الأمانة العامة برنامج زيارة الجهات الذي بدأه رئيس الحكومة، والذي يهدف إلى التواصل والاستماع والحوار مع المنتخبين والمسؤولين، بما يمكن من الوقوف على انتظارات المواطنين ومن تتبع تنفيذ البرامج والمشاريع وتسريع وتيرتها.

كما استمعت الأمانة العامة إلى تقرير عن اجتماع المكتب التنفيذي لمؤسسة المنتخبين، والذي سبق أن صدر بشأنه بلاغ مفصل، واستعرضت عددا من القضايا التنظيمية واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

هـــذا وبخصوص الانتخابات الجزئية المقبلة بدائرة العرائش، فقد قررت الأمانة العامة تزكية السيد أحمد الخاطب مرشحا للحزب في هذه الاستحقاقات الانتخابية.