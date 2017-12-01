 حارس مانشيستر يونايتد يطمح في حمل قميص المنتخب المغربي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عــاجل و بالصورة..دنيا باطما تكشف عن وجه ابنتها بعد 6 أشهر في حفل العقيقة بمراكش | ثقافة و فنون

عــاجل و بالصورة..دنيا باطما تكشف عن وجه ابنتها بعد 6 أشهر في حفل العقيقة بمراكش

الوزير الداودي...ماكيناش الزيادة في ثمن البوطا | بوليتيك

الوزير الداودي...ماكيناش الزيادة في ثمن ''البوطا''

مـــثير.. بعد صداقة 80 سنة اكتشفا أنهما شقيقان خلال الاحتفال بعيد الميلاد.. | دولي

مـــثير.. بعد صداقة 80 سنة اكتشفا أنهما شقيقان خلال الاحتفال بعيد الميلاد..

برقية تهنئة من الملك محمد السادس إلى جورج ويا بمناسبة انتخابه رئيسا لليبيريا | بوليتيك

برقية تهنئة من الملك ''محمد السادس'' إلى ''جورج ويا '' بمناسبة انتخابه رئيسا لليبيريا

عاجل : القرطاس يلعلع بمصر تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد ..وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل : القرطاس يلعلع بمصر تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد ..وهذا عدد القتلى

رئيس الوزراء التركي: العالم كله سيعترف قريبا بدولة فلسطين وعاصمتها القدس | دولي

رئيس الوزراء التركي: العالم كله سيعترف قريبا بدولة فلسطين وعاصمتها القدس

فيديو مؤثر ..جواد اليميق : خبر عدم مواصلة عصام الراقي مشواره مع الرجاء كان بالنسبة لينا صدمة كبيرة | بووز

فيديو مؤثر ..جواد اليميق : خبر عدم مواصلة عصام الراقي مشواره مع الرجاء كان بالنسبة لينا صدمة كبيرة

غرس شجرة زيتون باسم الأيقونة عهد التميمي في قلب الرباط | دولي

غرس شجرة زيتون باسم الأيقونة ''عهد التميمي'' في قلب الرباط

جماعة تطوان تنفي تقصيرها في علاج طفل عضته قطة مصابة بالسعار | حوادث و حقوق

جماعة تطوان تنفي تقصيرها في علاج طفل عضته قطة مصابة بالسعار

باي باي 2017.. مرحى 2018

حارس مانشيستر يونايتد يطمح في حمل قميص المنتخب المغربي

بتاريــخ : 30 دجنبر 2017 / 18:28 حارس مانشيستر يونايتد يطمح في حمل قميص المنتخب المغربي | سبور
حارس مانشيستر يونايتد يطمح في حمل قميص المنتخب المغربي
كشفت تقارير إنجليزية، اليوم السبت، أن الحارس الشاب إلياس السبتاوي الممارس رفقة فريق مانشيستر يونايتد يرغب في تمثيل المنتخب المغربي لكرة القدم خلال الاستحقاقات المقبلة.

شوف سبور

كشفت تقارير إنجليزية، اليوم السبت، أن الحارس الشاب إلياس السبتاوي الممارس رفقة فريق مانشيستر يونايتد يرغب في تمثيل المنتخب المغربي لكرة القدم خلال الاستحقاقات المقبلة.

وأفادت ذات المصادر، أن الحارس عبر عن رغبته في الدفاع عن عرين الأسود والتدرج في مختلف فئاته، متمنيا أن تتاح له الفرصة لحمل قميص المنتخب المغربي.

ويبدو أن سياسة هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي التي تعتمد على منح الفرص للمواهب الكروية أعطت أكلها بعدما تمكن من جذب انتباه مجموعة من اللاعبين المغاربة في الدوريات الأوروبية تزامنا مع تحقيق التأهل إلى منافسات كأس العالم بروسيا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب إلياس السبتاوي المنتخب المغربي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أسدين ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة لسنة 2017 | سبور

أسدين ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة لسنة 2017

جماهير أولمبيك خريبكة غاضبة بعد هزيمتهم أمام الجيش..شوفو كيفاش خرجو من الملعب | سبور

جماهير أولمبيك خريبكة غاضبة بعد هزيمتهم أمام الجيش..شوفو كيفاش خرجو من الملعب

بالفيديو..مدرب الرجاء يتحدث عن هدايا رأس السنة بعد مباراة الرجاء و الراسينغ البيضاوي | سبور

بالفيديو..مدرب الرجاء يتحدث عن هدايا رأس السنة بعد مباراة الرجاء و الراسينغ البيضاوي

عاجـــــل: بنشرقي رفقة أوناجم بالمستشفى +صورة | سبور

عاجـــــل: بنشرقي رفقة أوناجم بالمستشفى +صورة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شوفو كيفاش تقبل لاعب الراسينغ البيضاوي هزيمة فريقه أمام الرجاء | خارج البلاطو
منذ 6 دقائق

بالفيديو..شوفو كيفاش تقبل لاعب الراسينغ البيضاوي هزيمة فريقه أمام الرجاء

بالفيديو..غاريدو كاعي بزاف على الراقي..لم أتقبل تصرف الراقي ليلة المباراة قرر مغادرة الرجاء و نحن في الفندق | خارج البلاطو

بالفيديو..غاريدو كاعي بزاف على الراقي..''لم أتقبل تصرف الراقي ليلة المباراة قرر مغادرة الرجاء و نحن في الفندق''

بالفيديو..مدرب الراسينغ البيضاوي يحمل مسؤولية الخسارة أمام الرجاء للاعبين | خارج البلاطو

بالفيديو..مدرب الراسينغ البيضاوي يحمل مسؤولية الخسارة أمام الرجاء للاعبين

بالفيديو..أول تصريح لوالد دنيا باطما من حفل عقيقة حفيدته غزل..شوفو الكادو اللي جاب لمريني لباطما و الدوك صمد حاضر بكل أناقة للسبوع بمراكش | خارج البلاطو

بالفيديو..أول تصريح لوالد دنيا باطما من حفل عقيقة حفيدته "غزل"..شوفو الكادو اللي جاب لمريني لباطما و الدوك صمد حاضر بكل أناقة للسبوع بمراكش

﻿

آخر المستجدات

عــاجل و بالصورة..دنيا باطما تكشف عن وجه ابنتها بعد 6 أشهر في حفل العقيقة بمراكش | ثقافة و فنون
منذ 2 ساعات

عــاجل و بالصورة..دنيا باطما تكشف عن وجه ابنتها بعد 6 أشهر في حفل العقيقة بمراكش

الوزير الداودي...ماكيناش الزيادة في ثمن البوطا | بوليتيك

الوزير الداودي...ماكيناش الزيادة في ثمن ''البوطا''

مـــثير.. بعد صداقة 80 سنة اكتشفا أنهما شقيقان خلال الاحتفال بعيد الميلاد.. | دولي

مـــثير.. بعد صداقة 80 سنة اكتشفا أنهما شقيقان خلال الاحتفال بعيد الميلاد..

برقية تهنئة من الملك محمد السادس إلى جورج ويا بمناسبة انتخابه رئيسا لليبيريا | بوليتيك

برقية تهنئة من الملك ''محمد السادس'' إلى ''جورج ويا '' بمناسبة انتخابه رئيسا لليبيريا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.