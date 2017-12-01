حارس مانشيستر يونايتد يطمح في حمل قميص المنتخب المغربي ﻿

كشفت تقارير إنجليزية، اليوم السبت، أن الحارس الشاب إلياس السبتاوي الممارس رفقة فريق مانشيستر يونايتد يرغب في تمثيل المنتخب المغربي لكرة القدم خلال الاستحقاقات المقبلة.

شوف سبور

كشفت تقارير إنجليزية، اليوم السبت، أن الحارس الشاب إلياس السبتاوي الممارس رفقة فريق مانشيستر يونايتد يرغب في تمثيل المنتخب المغربي لكرة القدم خلال الاستحقاقات المقبلة.

وأفادت ذات المصادر، أن الحارس عبر عن رغبته في الدفاع عن عرين الأسود والتدرج في مختلف فئاته، متمنيا أن تتاح له الفرصة لحمل قميص المنتخب المغربي.

ويبدو أن سياسة هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي التي تعتمد على منح الفرص للمواهب الكروية أعطت أكلها بعدما تمكن من جذب انتباه مجموعة من اللاعبين المغاربة في الدوريات الأوروبية تزامنا مع تحقيق التأهل إلى منافسات كأس العالم بروسيا.