بقاء الراقي وعودة متولي رهين بهذا الحدث داخل القلعة الخضراء ﻿

كشفت مصادر رجاوية، اليوم السبت، أن بقاء عصام الراقي لاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، وعودة محسن متولي النجم السابق للنسور، رهين بنجاح الجمع العام الاستثنائي للقلعة الخضراء والمقرر إجراؤه

شوف سبور : رشيد محمودي

كشفت مصادر رجاوية، اليوم السبت، أن بقاء عصام الراقي لاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، وعودة محسن متولي النجم السابق للنسور، رهين بنجاح الجمع العام الاستثنائي للقلعة الخضراء والمقرر إجراؤه يوم 8 من شهر يناير المقبل.

وأفادت ذات المصادر، أن فوز علي حمدي المرشح الرئيسي لخلافة الرئيس الحالي سعيد حسبان، خلال الجمع العام الاستثنائي، سيساهم بقوة في ضم اللاعبين للمجموعة الرجاوية، خلال الشطر الثاني من منافسات البطولة الاحترافية.

وحسب ذات المصادر، فان اللاعبين عبرا عن رغبتهما في الدفاع عن قميص النسور شريطة رحيل سعيد حسبان عن تسيير فريق الرجاء.