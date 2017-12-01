بالفـيديو..بعدما نشرت ''شوف تيفي نداءها..إدارة الحموشي تستجيب لسيدة يُعنفها شقيقها الشرطي رفقة والدتها ﻿

ساعات بعد نشر ''شوف تيفي'' تصريح صادم لسيدة مغربية تتهم شقيقها الشرطي بتعنيفها رفقة والدتها بسلا،أصدر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي تعليماته للمفتشية العامة للأمن الوطني، لإجراء بحث

شــوف تيفي:

ساعات بعد نشر ''شوف تيفي'' تصريح صادم لسيدة مغربية تتهم شقيقها الشرطي بتعنيفها رفقة والدتها بسلا،أصدر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي تعليماته للمفتشية العامة للأمن الوطني، لإجراء بحث إداري دقيق في موضوع الاتهامات والتجاوزات التي تضمنها شريط فيديو، نشرته سيدة تتهم فيه شقيقها الذي يعمل شرطيا بمدينة الرباط بتعريضها ووالدتها للعنف واستغلال النفوذ.

وبموازاة هذا البحث الإداري، وجّه المدير العام للأمن الوطني أيضا توجيهات صارمة لمديرية الموارد البشرية من أجل استدعاء الشرطي المشتكى به، ومطالبته بوجوب التزامه بالسلوك الحسن والتقيد بضوابط وأخلاقيات المهنة الشرطية، وذلك تحت طائلة العقوبات والجزاءات التي يفردها القانون، وتحددها اللوائح الإدارية الجاري بها العمل حسب إخبارية توصلت شوف تيفي بنسخة منها .

هـــذا وقد أكد مصدر أمني، بأن المصالح المركزية للأمن الوطني ستتابع تطورات هذا الملف، وستحرص على ضمان التطبيق السليم والحازم للقانون في حق الشرطي، متى ثبت تورطه في ارتكاب أية تصرفات مسيئة لعائلته، أو اقترافه لأية أفعال تدخل في خانة استغلال النفوذ.

وتأتي هذه القرارات، على بعد يوم واحد فقط من نشر سيدة بمدينة الرباط لشريط فيديو عبر ''شوف تيفي''، تتظلم فيه من إساءة معاملتها وتعنيفها رفقة والدتها من طرف شقيقها الذي يعمل كشرطي، وهي الادعاءات التي تعامل معها المدير العام للأمن الوطني بجدية كبيرة، وتفاعل معها بسرعة، مُصدرا تعليماته للجهات الإدارية المختصة للتحقق من تلك الاتهامات والإختلالات، وذلك في أفق ترتيب المسؤوليات الإدارية الضرورية.