ممثلو الأحزاب السياسية يدعون إلى وضع مخطط تنموي خاص بإقليم جرادة ﻿

دعا ممثلو الأحزاب السياسية بجرادة، خلال لقاء تواصلي نُظم صباح اليوم السبت بمقر عمالة الإقليم، إلى وضع مخطط تنموي خاص بالإقليم ، واستثمار كافة المؤهلات التي يتوفر عليها ، من أجل خلق دينامية

"شـــوف تيفي"

دعا ممثلو الأحزاب السياسية بجرادة، خلال لقاء تواصلي نُظم صباح اليوم السبت بمقر عمالة الإقليم، إلى وضع مخطط تنموي خاص بالإقليم ، واستثمار كافة المؤهلات التي يتوفر عليها ، من أجل خلق دينامية اقتصادية بالمنطقة وإيجاد فرص الشغل خاصة بالنسبة لفئة الشباب .

وأبرز ممثلو الأحزاب السياسية خلال هذا اللقاء ، الذي ترأسه والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد السيد معاذ الجامعي وعامل الإقليم السيد مبروك ثابت ، أن إقليم جرادة يحتاج إلى بذل جهود مضاعفة من جانب كافة المتدخلين ، من أجل تدارك الخصاص المسجل في عدد من المجالات .

وحث الفاعلون السياسيون على الإستثمار خاصة في القطاع الفلاحي بالإقليم الذي يتوفر على فرشات مائية مهمة ، وتشجيع السلاسل الإنتاجية التي تتلاءم مع تربة ومناخ المنطقة ، ودعم التعاونيات الفلاحية ، وخلق حي صناعي نموذجي مع امتيازات ضريبية ، فضلا عن استثمار المؤهلات المتوفرة في قطاعي السياحة والصناعة التقليدية .

وأكد المتدخلون على ضرورة النهوض ، على الخصوص، بالقطاع الصحي ، من خلال توفير الموارد البشرية الكافية وتجويد الخدمات الطبية المقدمة ، وتعزيز الشبكة الطرقية، وإيجاد حلول للمشاكل البيئية.

كما شدد ممثلو الأحزاب السياسية على ضرورة العمل على استكمال تنفيذ بنود الإتفاقيتين اللتين تم توقيعهما عقب إغلاق مناجم الفحم بجرادة ، والمتعلقتين بالشقين الإقتصادي والإجتماعي ، بما يساهم في حل عدد من المشاكل المطروحة بالإقليم

من جانبه ، أبرز والي الجهة أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التي سيتم عقدها مع ممثلي الساكنة وجمعيات المجتمع المدني ، وشباب الإقليم ، للوقوف على تطلعات وانتظارات المواطنين ، والبحث معا عن سبل الإستجابة لها ، وبعد الترحم على روحي الشابين اللذين لقيا مؤخرا مصرعهما في بئر لاستخراج الفحم ، أبرز الوالي أهمية الجهود المبذولة من طرف الدولة للنهوض بالإقليم ، داعيا الجميع، كل من موقعه، للعمل يدا في يد من أجل إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة.

هـــذا وكان قد نظم ، في وقت سابق اليوم ، لقاء تواصلي آخر مع أعضاء المجلس الإقليمي ، خصص للإطلاع على الإكراهات التي يعيشها الإقليم وبحث سبل معالجتها.