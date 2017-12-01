انفراد: ''قربالة'' فالوداد بسبب اتهامات الناصيري ﻿

سادت حالة من الغضب يوم أمس الجمعة بين أوساط لاعبي فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، بعدما علموا أن سعيد الناصيري رئيس الفريق الأحمر اتهمهم ب'' النقابة'' لإبعاد عموتة عن كرسي احتياط الوداد.

شـــوف تيفي:

سادت حالة من الغضب يوم أمس الجمعة بين أوساط لاعبي فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، بعدما علموا أن سعيد الناصيري رئيس الفريق الأحمر اتهمهم ب'' النقابة'' لإبعاد عموتة عن كرسي احتياط الوداد.

وكشفت مصادر مطلعة لـ''شوف تيفي''، أن رئيس الوداد عمل بعد مباراة آسفي التي انهزم فيها الفريق عل كيل اتهامات للاعبين بخصوص وجود ''نقابة'' على عموتة.

وقالت المصادر ذاتها، إن رئيس الوداد أراد من خلال اتهامه للاعبي كسب عطف الجمهور الذي كان قد صب جام غضبه على الفرسان الحمر خلال المباراة الأخيرة، مبرزة في السياق نفسه أن اللاعبي أبلغوا المدرب عموتة امس أنهم متشبتين به وسيعملون كل ما بوسعهم للعودة إلى سكة الانتصارات