 إدارة طنجة تخفض ثمن التذاكر والفريق يسعى للتتويج بلقب الخريف ﻿
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إدارة طنجة تخفض ثمن التذاكر والفريق يسعى للتتويج بلقب الخريف

بتاريــخ : 30 دجنبر 2017 / 16:16 إدارة طنجة تخفض ثمن التذاكر والفريق يسعى للتتويج بلقب الخريف | سبور
إدارة طنجة تخفض ثمن التذاكر والفريق يسعى للتتويج بلقب الخريف
أقدمت إدرة اتحاد طنجة على خطوة تحفيزية لجماهير مدينة البوغاز قبل مباراة شباب الحسيمة ، التي ستجرى مساء اليوم السبت ، لحساب الجولة الأخيرة من بطولة اتصالات المغرب .

شوف سبور

أقدمت إدرة اتحاد طنجة على خطوة تحفيزية لجماهير مدينة البوغاز قبل مباراة شباب الحسيمة ، التي ستجرى مساء اليوم السبت ، لحساب الجولة الأخيرة من بطولة اتصالات المغرب .

وقرر مجلس إدارة طنجة تخفيض ثمن تذاكر الدخول للملعب لضمان حضور جماهيري كبير، في هذه المباراة المهمة.

وكان اتحاد طنجة، قد سجل نتائج إيجابية في الجولات الأخيرة بعد الاستغناء عن المدرب بادو الزاكي و تعويضه بابن الفريق ''إدريس المرابط''، الذي حقق 5 انتصارات متتالية يسعى لمواصلتها.

ويحتل فريق اتحاد طنجة المركز الثاني في سبورة ترتيب البطولة الوطنية ، ويسعى مساء اليوم أمام ضيفه الحسيمي للفوز والانقضاض على صدارة ترتيب البطولة والتتويج بلقب بطولة الخريف

 

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