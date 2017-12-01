جرادة: لقاء تواصلي للإطلاع على الإكراهات المطروحة بالإقليم وسبل معالجتها ﻿

ترأس والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي وعامل الإقليم السيد مبروك ثابت، صباح اليوم بمقر عمالة إقليم جرادة، لقاء تواصليا مع المجلس الإقليمي، خصص للإطلاع على الإكراهات التي يعيشها

"شوف تيفي" و م ع

ترأس والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي وعامل الإقليم السيد مبروك ثابت، صباح اليوم بمقر عمالة إقليم جرادة، لقاء تواصليا مع المجلس الإقليمي، خصص للإطلاع على الإكراهات التي يعيشها الإقليم وبحث سبل معالجتها.

وبالمناسبة قال والي الجهة إن اللقاء الذي يأتي بتعليمات من وزير الداخلية ، يمثل مناسبة للإنصات للمنتخبين، والإطلاع على هموم وانشغالات المواطنين، والعمل بالتالي على معالجة الإكراهات المطروحة حسب الأولويات .

وأضاف الجامعي إن إقليم جرادة قدم الكثير للوطن، ويتميز بكونه يتوفر على خزان مهم من الموارد البشرية الطموحة ، وهو ما سيتم العمل على استثماره من أجل تنمية الإقليم، وذلك بتضافر جهود جميع الجهات المعنية .

وفي نفس السياق أكد رئيس المجلس الإقليمي محمد عبد اللاوي على ضرورة استلهام مقاربة تنموية شمولية من التوجه الملكي الداعي إلى بلورة نموذج تنموي جديد في إطار التفعيل الحقيقي لخيار الجهوية المتقدمة .

ودعا إلى العمل على الإقرار الفعلي للعدالة المجالية في المجال التنموي من أجل تدارك الخصاص المتراكم في العالم القروي والمناطق النائية، فضلا عن تعزيز البنيات التحتية، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية، وتيسير تنقل الأشخاص والبضائع داخل الإقليم من خلال إنجاز الطرق وإصلاح المسالك بالوسط القروي .

وأكد المتدخلون خلال هذا اللقاء، الذي حضره ممثلو عدد من المصالح الخارجية، على ضرورة وضع خطط تنموية خاصة بالإقليم، والبحث عن بدائل اقتصادية لمناجم الفحم بجرادة، وسجلوا أن الإقليم يعاني منذ إغلاق مناجم الفحم سنة 1998 من عدة مشاكل اقتصادية وإجتماعية، ما يستدعي من الجميع بذل كافة الجهود الممكنة للنهوض بالإقليم وتحسين الأوضاع المعيشية للساكنة، من أجل خلق فرص الشغل، وإيجاد مصادر قارة للدخل .

وأجمع المتدخلون على تثمين المقاربة التشاركية التي تم اعتمادها في التفاعل مع الأحداث الجارية بالإقليم، والتي ترمي إلى الإنصات لجميع فئات المجتمع والقوى الحية بالإقليم، والوقوف عن كثب على حقيقة المشاكل المطروحة، في أفق إيجاد الحلول المناسبة لها .