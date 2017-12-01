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عاجـــل.. هذا جديد الحالة الصحية للفتاة اللي عضوها 7 ديال الكلاب بوزان

بتاريــخ : 30 دجنبر 2017 / 15:53 عاجـــل.. هذا جديد الحالة الصحية للفتاة اللي عضوها 7 ديال الكلاب بوزان | حوادث و حقوق
عاجـــل.. هذا جديد الحالة الصحية للفتاة اللي عضوها 7 ديال الكلاب بوزان
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفتاة التي تبلغ من العمر 9 سنوات والتي نهشت جسمها 7 كلاب ضالة بمدينة وزان يوم أمس الجمعة، جرى نقلها يومه السبت إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان من أجل استكمال

شوف تيفي

 علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الفتاة التي تبلغ من العمر 9 سنوات والتي نهشت جسمها 7 كلاب ضالة بمدينة وزان يوم أمس الجمعة، جرى نقلها يومه السبت إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان من أجل استكمال العلاج.

 وأضافت مصادرنا، أن الطفلة ستخضع لعملية جراحية على مستوى الرأس واليدين والقدمين.

 وكانت الطفلة المصابة قد نُقلت مساء أمس الجمعة إلى المستشفى الإقليمي بوزان، حيث تم حقنها بمضاد لـ "السعار"، لكن استوجب نقلها اليوم إلى مستشفى سانية الرمل لتوفره على مستلزمات ومعدات طبية خاصة لعلاجها وإنقاذ حياتها.

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حوادث وحقوق شوف تيفي كلاب وزان

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