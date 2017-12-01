الوداد يخوض مباراتيه المؤجلتين في هذه الأيام ﻿

برمجت الجامعة الملكية لكرة القدم اليوم السبت ، المباريات المؤجلة لفريق الوداد الرياضي برسم البطولة الوطنية اتصالات المغرب .

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برمجت الجامعة الملكية لكرة القدم اليوم السبت ، المباريات المؤجلة لفريق الوداد الرياضي برسم البطولة الوطنية اتصالات المغرب .

وسيخوض فريق الوداد البيضاوي أولى مباراتيه المؤجلة يوم الخميس 4 يناير 2018 أمام فريق النهضة البركانية بالملعب الشرفي لمدينة وجدة ، فيما سيخوض آخر مباراة مؤجلة أمام فريق الكوكب المراكشي يوم الإثنين 8 يناير 2018 .

ويمر الوداد الرياضي بأزمة نتائج في الدوري المغربي ، بعد عودته من كأس العالم للأندية ، والتي عرفت إقصاء الفريق البيضاوي وخروجه من الباب الضيق للمسابقة .

يذكر أن الوداد الرياضي يحتل المركز 13 في سبورة الترتيب ، ويسعى لتصحيح مساره في البطولة الوطنية والاقتراب أكثر من مقدمة الترتيب.