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حادث دهس ملبورن يخلف أولى ضحاياه

بتاريــخ : 30 دجنبر 2017 / 14:03 حادث دهس ملبورن يخلف أولى ضحاياه | دولي
حادث دهس ملبورن يخلف أولى ضحاياه
لقي رجل يبلغ قيد حياته 38 سنة مصرعه ليلة الجمعة-السبت بعدما أصيب بالهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي دهسا بالسيارة في ملبورن متأثرا بجروحه، فيما أدى إلى إصابة 17 شخصا آخرين بجروح.

شوف تيفي

 لقي رجل يبلغ قيد حياته 38 سنة مصرعه ليلة الجمعة-السبت بعدما أصيب بالهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي دهسا بالسيارة في ملبورن متأثرا بجروحه، فيما أدى إلى إصابة 17 شخصا آخرين بجروح.

 وكان سعيد نوري الثلاثيني الأسترالي من أصل أفغانية المعروف بسوابقه في تعاطي المخدرات ويعاني من اضطرابات نفسية، دهس بسيارته في 21 دجنبر مجموعة من المشاة في حي بوسط ملبورن يشهد زحمة في فترة أعياد رأس السنة.

 وذكرت الشرطة أن واحدة من التهم الـ18 بمحاولة القتل الموجهة إلى منفذ الهجوم، ستتحول إلى تهمة بالقتل.

تجدر الإِشارة، إلى أنه من بين الجرحى تسعة أجانب من كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا والهند وفنزويلا وإيرلندا ونيوزيلندا.

 

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دولي شوف تيفي استراليا اضطرابات نفسية وفاة دهس

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