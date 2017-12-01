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بنك المغرب يسجل تراجعا في صافي الاحتياطات الدولية بـ 3,6 في المائة

بتاريــخ : 30 دجنبر 2017 / 13:46 بنك المغرب يسجل تراجعا في صافي الاحتياطات الدولية بـ 3,6 في المائة | بوليتيك
بنك المغرب يسجل تراجعا في صافي الاحتياطات الدولية بـ 3,6 في المائة
أعلن بنك المغرب أن صافي الاحتياطيات الدولية للمغرب بلغ 239.2 مليار درهم في 22 دجنبر 2017، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 3.6 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

شوف تيفي + و م ع

أعلن بنك المغرب أن صافي الاحتياطيات الدولية للمغرب بلغ 239.2 مليار درهم في 22 دجنبر 2017، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 3.6 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

و أبرز البنك المركزي أنه ضخ ما مجموعه 44.4 مليار درهم في السوق المالي ، منها 40 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و1.4 مليار درهم برسم تسبيقات لمدة 24 ساعة و 3,2 مليار درهم تم منحها في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.

وحسب المصدر ذاته فقد استقر المعدل البنكي في نسبة 2.26 في المائة، في حين انتقل حجم المبادلات من 4.5 إلى 6.5 مليار درهم.

وكان بنك المغرب ضخ خلال طلب العروض ليوم 27 دجنبر الجاري (تاريخ الاستحقاق يوم 28 دجنبر 2017) مبلغ 39 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.

وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر مازي تحسن بنسبة 0,5 في المائة ليصل بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى 5,7 في المائة، مضيفا أن هذا التطور يعزى أساسا إلى ارتفاع المؤشرات القطاعية بالنسبة لقطاع البناء ومواد البناء (3,1 في المائة) والأبناك (0,4 في المائة).

 وفي ما يتعلق بحجم المبادلات الإجمالي، فقد بلغ 5,8 مليار درهم مقابل 5,1 مليار درهم أسبوعا قبل ذلك، حيث بلغت قيمة الصفقات في سوق الكتل 3,7 مليار درهم مقابل 4,2، فيما ارتفعت قيمة الصفقات التي أنجزت بالسوق المركزي 382,5 مليون درهم في المتوسط يوميا مقابل 138,4 الأسبوع الماضي.

من جهة أخرى، أشار البنك المركزي إلى أن وتيرة تطور الكتلة النقدية (مجمع م3) تسارعت بنسبة 6,2 في المائة مقارنة مع 5,5 في شهر أكتوبر مشيرا إلى أن الودائع تحت الطلب لدى البنوك سجلت انخفاضا من 7,4 في المائة إلى 7,3 في المائة.

وأبرز بنك المغرب أنه خلال الأسبوع الممتد من 21 إلى 27 دجنبر 2017، انخفضت قيمة الدرهم بنسبة 0,17 في المائة مقارنة مع الأورو، بينما ارتفعت مقارنة مع الدولار بنسبة 0,28 بالمائة.

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