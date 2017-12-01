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نــــايضة في إيران مظاهرات على السلطة وغلاء المعيشة

بتاريــخ : 30 دجنبر 2017 / 13:33 نــــايضة في إيران مظاهرات على السلطة وغلاء المعيشة | دولي
نــــايضة في إيران مظاهرات على السلطة وغلاء المعيشة
نظمت مسيرات سنوية مؤيدة للحكومة في أنحاء إيران اليوم السبت لإحياء ذكرى نهاية أحداث هزت البلاد في عام 2009، وذلك بعد يوم من تحول احتجاجات على الأسعار واتخاذها منحى سياسيا في عدة مدن، وعرض التلفزيون

"شــوف تيفي"ّ

 نظمت مسيرات سنوية مؤيدة للحكومة في أنحاء إيران اليوم السبت لإحياء ذكرى نهاية أحداث هزت البلاد في عام 2009، وذلك بعد يوم من تحول احتجاجات على الأسعار واتخاذها منحى سياسيا في عدة مدن، وعرض التلفزيون الرسمي مسيرة في العاصمة طهران ومسيرات رفع خلالها المشاركون شعارات مؤيدة للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي في مدينة مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية.

وطلب وزير الداخلية الإيراني "عبد الرضا رحماني" فضلي السبت من المواطنين عدم المشاركة في"تجمعات مخالفة للقانون" بعد يومين من التظاهرات ضد السلطة وغلاء المعيشة في عشرات مدن هذا البلد.

وفــي هذا الصدد صرح رحماني فضلي "نطلب من السكان عدم المشاركة في التجمعات المخالفة للقانون، حتى الآن حاولت قوات الأمن والسلطات القضائية التعامل مع التجمعات المخالفة للقانون لتفادي حصول مشاكل"، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا".

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