النهضة البركانية يواجه الكوكب المراكشي بغياب أهم لاعبيه ﻿

يواجه فريق نهضة بركان عصر يومه السبت في الساعة الثالثة ، بملعب المسيرة بآسفي فريق الكوكب المراكشي لحساب الجولة 15 والأخيرة من الشطر الأول في بطولة اتصالات المغرب .

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يواجه فريق نهضة بركان عصر يومه السبت في الساعة الثالثة ، بملعب المسيرة بآسفي فريق الكوكب المراكشي لحساب الجولة 15 والأخيرة من الشطر الأول في بطولة اتصالات المغرب .

ويستعين مدرب النهضة البركانية "منير الجعواني" بخدمات حارسه "المحمدي " و المدافع "سيبوفيتش" خلال المواجهة ، بعد تعرضهم للإصابة أمام فريق الرجاء الرياضي ، الأربعاء الماضي ، والتي انتصر فيها الفريق البركاني بهدف لصفر .

في المقابل ، سيغيب عن الفريق البركاني خلاله مواجهته الكوكب المراكشي ، كل من "العربي الناجي" و"عبد الصمد المباركي" و"يوسف السعيدي" و "يوسف الترابي" بسبب الإصابة ، فيما يغيب "يوسوفا دايو" بسبب جمعه بطاقتين صفراوتين خلال المباراة الأخيرة لفريقه أمام الرجاء الرياضي .

يذكر أن فريق نهضة بركان استغنى مؤخرا عن خدمات مدربه رشيد الطاوسي ، وتعويضه بالجعواني الذي فاز على الرجاء البيضاوي خلال الجولة 14 .