 النهضة البركانية يواجه الكوكب المراكشي بغياب أهم لاعبيه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عــاجل و بالصورة..دنيا باطما تكشف عن وجه ابنتها بعد 6 أشهر في حفل العقيقة بمراكش | ثقافة و فنون

عــاجل و بالصورة..دنيا باطما تكشف عن وجه ابنتها بعد 6 أشهر في حفل العقيقة بمراكش

الوزير الداودي...ماكيناش الزيادة في ثمن البوطا | بوليتيك

الوزير الداودي...ماكيناش الزيادة في ثمن ''البوطا''

مـــثير.. بعد صداقة 80 سنة اكتشفا أنهما شقيقان خلال الاحتفال بعيد الميلاد.. | دولي

مـــثير.. بعد صداقة 80 سنة اكتشفا أنهما شقيقان خلال الاحتفال بعيد الميلاد..

برقية تهنئة من الملك محمد السادس إلى جورج ويا بمناسبة انتخابه رئيسا لليبيريا | بوليتيك

برقية تهنئة من الملك ''محمد السادس'' إلى ''جورج ويا '' بمناسبة انتخابه رئيسا لليبيريا

عاجل : القرطاس يلعلع بمصر تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد ..وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل : القرطاس يلعلع بمصر تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد ..وهذا عدد القتلى

رئيس الوزراء التركي: العالم كله سيعترف قريبا بدولة فلسطين وعاصمتها القدس | دولي

رئيس الوزراء التركي: العالم كله سيعترف قريبا بدولة فلسطين وعاصمتها القدس

فيديو مؤثر ..جواد اليميق : خبر عدم مواصلة عصام الراقي مشواره مع الرجاء كان بالنسبة لينا صدمة كبيرة | بووز

فيديو مؤثر ..جواد اليميق : خبر عدم مواصلة عصام الراقي مشواره مع الرجاء كان بالنسبة لينا صدمة كبيرة

غرس شجرة زيتون باسم الأيقونة عهد التميمي في قلب الرباط | دولي

غرس شجرة زيتون باسم الأيقونة ''عهد التميمي'' في قلب الرباط

جماعة تطوان تنفي تقصيرها في علاج طفل عضته قطة مصابة بالسعار | حوادث و حقوق

جماعة تطوان تنفي تقصيرها في علاج طفل عضته قطة مصابة بالسعار

باي باي 2017.. مرحى 2018

النهضة البركانية يواجه الكوكب المراكشي بغياب أهم لاعبيه

بتاريــخ : 30 دجنبر 2017 / 13:31 النهضة البركانية يواجه الكوكب المراكشي بغياب أهم لاعبيه | سبور
النهضة البركانية يواجه الكوكب المراكشي بغياب أهم لاعبيه
يواجه فريق نهضة بركان عصر يومه السبت في الساعة الثالثة ، بملعب المسيرة بآسفي فريق الكوكب المراكشي لحساب الجولة 15 والأخيرة من الشطر الأول في بطولة اتصالات المغرب .

شوف سبور

يواجه فريق نهضة بركان عصر يومه السبت في الساعة الثالثة ، بملعب المسيرة بآسفي فريق الكوكب المراكشي لحساب الجولة 15 والأخيرة من الشطر الأول في بطولة اتصالات المغرب .

ويستعين مدرب النهضة البركانية "منير الجعواني" بخدمات حارسه "المحمدي " و المدافع "سيبوفيتش" خلال المواجهة ، بعد تعرضهم للإصابة أمام فريق الرجاء الرياضي ، الأربعاء الماضي ، والتي انتصر فيها الفريق البركاني بهدف لصفر .

في المقابل ، سيغيب عن الفريق البركاني خلاله مواجهته الكوكب المراكشي ، كل من "العربي الناجي" و"عبد الصمد المباركي" و"يوسف السعيدي" و "يوسف الترابي" بسبب الإصابة ، فيما يغيب "يوسوفا دايو" بسبب جمعه بطاقتين صفراوتين خلال المباراة الأخيرة لفريقه أمام الرجاء الرياضي .

يذكر أن فريق نهضة بركان استغنى مؤخرا عن خدمات مدربه رشيد الطاوسي ، وتعويضه بالجعواني الذي فاز على الرجاء البيضاوي خلال الجولة 14 .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف سبور النهضة البركانية الكوكب المراكشي غيابات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أسدين ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة لسنة 2017 | سبور

أسدين ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة لسنة 2017

جماهير أولمبيك خريبكة غاضبة بعد هزيمتهم أمام الجيش..شوفو كيفاش خرجو من الملعب | سبور

جماهير أولمبيك خريبكة غاضبة بعد هزيمتهم أمام الجيش..شوفو كيفاش خرجو من الملعب

بالفيديو..مدرب الرجاء يتحدث عن هدايا رأس السنة بعد مباراة الرجاء و الراسينغ البيضاوي | سبور

بالفيديو..مدرب الرجاء يتحدث عن هدايا رأس السنة بعد مباراة الرجاء و الراسينغ البيضاوي

عاجـــــل: بنشرقي رفقة أوناجم بالمستشفى +صورة | سبور

عاجـــــل: بنشرقي رفقة أوناجم بالمستشفى +صورة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شوفو كيفاش تقبل لاعب الراسينغ البيضاوي هزيمة فريقه أمام الرجاء | خارج البلاطو
منذ 12 دقيقة

بالفيديو..شوفو كيفاش تقبل لاعب الراسينغ البيضاوي هزيمة فريقه أمام الرجاء

بالفيديو..غاريدو كاعي بزاف على الراقي..لم أتقبل تصرف الراقي ليلة المباراة قرر مغادرة الرجاء و نحن في الفندق | خارج البلاطو

بالفيديو..غاريدو كاعي بزاف على الراقي..''لم أتقبل تصرف الراقي ليلة المباراة قرر مغادرة الرجاء و نحن في الفندق''

بالفيديو..مدرب الراسينغ البيضاوي يحمل مسؤولية الخسارة أمام الرجاء للاعبين | خارج البلاطو

بالفيديو..مدرب الراسينغ البيضاوي يحمل مسؤولية الخسارة أمام الرجاء للاعبين

بالفيديو..أول تصريح لوالد دنيا باطما من حفل عقيقة حفيدته غزل..شوفو الكادو اللي جاب لمريني لباطما و الدوك صمد حاضر بكل أناقة للسبوع بمراكش | خارج البلاطو

بالفيديو..أول تصريح لوالد دنيا باطما من حفل عقيقة حفيدته "غزل"..شوفو الكادو اللي جاب لمريني لباطما و الدوك صمد حاضر بكل أناقة للسبوع بمراكش

﻿

آخر المستجدات

عــاجل و بالصورة..دنيا باطما تكشف عن وجه ابنتها بعد 6 أشهر في حفل العقيقة بمراكش | ثقافة و فنون
منذ 2 ساعات

عــاجل و بالصورة..دنيا باطما تكشف عن وجه ابنتها بعد 6 أشهر في حفل العقيقة بمراكش

الوزير الداودي...ماكيناش الزيادة في ثمن البوطا | بوليتيك

الوزير الداودي...ماكيناش الزيادة في ثمن ''البوطا''

مـــثير.. بعد صداقة 80 سنة اكتشفا أنهما شقيقان خلال الاحتفال بعيد الميلاد.. | دولي

مـــثير.. بعد صداقة 80 سنة اكتشفا أنهما شقيقان خلال الاحتفال بعيد الميلاد..

برقية تهنئة من الملك محمد السادس إلى جورج ويا بمناسبة انتخابه رئيسا لليبيريا | بوليتيك

برقية تهنئة من الملك ''محمد السادس'' إلى ''جورج ويا '' بمناسبة انتخابه رئيسا لليبيريا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.