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صادم: الحكم على أرجنتيني اغتصب ابنته 20 عاما وأنجب منها 8 أطفال

بتاريــخ : 30 دجنبر 2017 / 12:54 صادم: الحكم على أرجنتيني اغتصب ابنته 20 عاما وأنجب منها 8 أطفال | دولي
صادم: الحكم على أرجنتيني اغتصب ابنته 20 عاما وأنجب منها 8 أطفال
حكمت محكمة أرجنتينية الجمعة، بالسجن 13 عاما على دومينغو بولاشو، الملقّب بـ''فيرناشو'' (56 عامًّا) بجرم اغتصاب ابنته وزنا المحارم، والاسترقاق الجنسي.

 "شوف تيفي"

 حكمت محكمة أرجنتينية الجمعة، بالسجن 13 عاما على دومينغو بولاشو، الملقّب بـ"فيرناشو" (56 عامًّا) بجرم اغتصاب ابنته وزنا المحارم، والاسترقاق الجنسي.

 وتعود خيوط الحادثة إلى يناير 2016 وقتها ألقت الشرطة القبض على بولاشيو، عندما قالت ابنته للأطباء في لاس تيرماس دي ريو هوندو، أنها اغتصبت لأكثر من عقدين من قبل والدها، وأنها أنجبت منه 8 مرات على الأقل.

 ووفقا لما جاء في موقع روسيا اليوم فقد ذكرت محكمة مقاطعة سانتياغو ديل أيستيرو في شمال الأرجنتين الوسطى في حكمها، أنّ أقارب المتهم كانوا على علم بما يحدث، إلا أنهم لم يهبوا لإنقاذها، بل على العكس هاجموا الضحيّة وأولادها بعدما علموا أنّها قدّمت شكوى ضدّه.

 وحكمت المحكمة عليه بالسّجن لمدّة 12 سنة و8 أشهر بتهمة الاغتصاب بعد إجراء اختبار الحمض النووي ADN والتأكد من أنّه والد الأّطفال الثمانية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي دومينغو بولاشو سانتياغو ديل أيستيرو محكمة أرجنتينية

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