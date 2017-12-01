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هاري يحاول إقناع رونالدو بعدم التخلي عن هذه الجائزة

بتاريــخ : 30 دجنبر 2017 / 12:47 هاري يحاول إقناع رونالدو بعدم التخلي عن هذه الجائزة | سبور
هاري يحاول إقناع رونالدو بعدم التخلي عن هذه الجائزة
كشفت تقارير إسبانية، أن بدر هاري البطل المغربي في رياضة ''الكي 1 والكيك بوكسينغ'' ، حاول إقناع الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق ريال مدريد لكرة القدم، بعدم التخلي عن الكرة الذهبية التي

" شوف سبور"

كشفت تقارير إسبانية، أن بدر هاري البطل المغربي في رياضة "الكي 1 والكيك بوكسينغ" ، حاول إقناع الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق ريال مدريد لكرة القدم، بعدم التخلي عن الكرة الذهبية التي فاز بها مؤخرا.

وحسب ذات التقارير، فإن رونالدو قد أخبر زملاءه بغرفة الملابس مباشرة بعد الهزيمة التي تلقاها فريقه في كلاسيكو الأرض أمام الغريم التقليدي برشلونة بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، أنه سيتخلى عن الكرة الذهبة الأخيرة لصالح ليونيل ميسي كونه الأجدر بها.

وأفادت ذات المصادر،أن أصدقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومن بينهم بدر هاري إضافة إلى كل من أفراد عائلته طالبوا منه عدم التخلي عن الكرة الذهبية التي منحتها المجلة المذكورة له.

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شوف سبور المغرب رونالدو بدر هاري

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