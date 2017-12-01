حصــري..بعد المشاكل..بن شرقي يرحل عن الوداد و هذه وجهته ﻿

علمت '' شوف تيفي'' يومه السبت من مصادر مطلعة أن لاعب الوداد البيضاوي، أشرف بنشرقي، سيرحل إلى إحدى الدوريات السعودية خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

شـــوف تيفي:

علمت " شوف تيفي" يومه السبت من مصادر مطلعة أن لاعب الوداد البيضاوي، أشرف بنشرقي، سيرحل إلى إحدى الدوريات السعودية خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

و حسب مصدرنا، توصل مدلل الوداد بعرض مغربي من إحدى الفرق السعودية إلا أنه لا زال يُفكر في الموضوع بسبب تخوفه من مستقبله مع المنتخب المغربي خصوصا و أن رونار صرح سابقا انه لا يستدعي المحترفين المغاربة .

معلوم أن بنشرقي تألق خلال مشاركة الوداد في مونديال الأندية مع الفريق الأحمر إلى أنه ظهر مؤخرا بمستوى باهت غير الذي تعود عليه جمهور القلعة الحمراء.