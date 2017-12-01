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مثير.. المغنية العالمية Beyonce صدمها راجلها واعتارف ليها بالخيانة..شوفو ردة فعلها

بتاريــخ : 30 دجنبر 2017 / 12:30 مثير.. المغنية العالمية Beyonce صدمها راجلها واعتارف ليها بالخيانة..شوفو ردة فعلها | ثقافة و فنون
مثير.. المغنية العالمية Beyonce صدمها راجلها واعتارف ليها بالخيانة..شوفو ردة فعلها
أصدر مغني الراب الأمريكي جاي زي تسجيلا موسيقيا مصورا يتحدث فيه عن ألم الخيانة ويظهر بمكان الاعتراف داخل كنيسة أمام زوجته بيونسيه.

شـــوف تيفي:

أصدر مغني الراب الأمريكي جاي زي تسجيلا موسيقيا مصورا يتحدث فيه عن ألم الخيانة ويظهر بمكان الاعتراف داخل كنيسة أمام زوجته بيونسيه.

يركز فيديو (فاميلي فيود) أو (خلاف أسري)، الذي صدر أمس الجمعة وتبلغ مدته ثماني دقائق، على الروابط الأسرية وعلى تمكين المرأة وتظهر فيه بلو آيفي ابنة جاي زي وبيونسيه ذات الخمسة أعوام.

وفي الفيديو الذي يحمل الكثير من الدلالات والرموز يدخل جاي زي الكنيسة ممسكا بيد ابنته التي ترتدي رداء أبيض ويجلس في موقع الاعتراف ثم تظهر بيونسيه وهي ترتدي رداء أسود كالذي يرتديه القساوسة وتتابع في هدوء من منبر الوعظ ثم تجلس على الجانب الآخر من مكان الاعتراف تستمع إليه.

ويتخيل الفيديو أحداثا تدور في المستقبل، إذ تظهر بلو آيفى بعد أن كبرت ويبدو أنها تحكم العالم مع نساء أخريات ذوات بشرة ملونة تلعب أدوارهن الممثلات ميندي كالينج وروساريو دوسون وأمريكا فيريرا وثاندي نيوتون ونيسي ناش.

والعمل من إخراج المخرجة السينمائية إيفا دو فرناي.

 

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