محبوب الجماهير الرجاوية يغادر المغرب للاحتراف في هذا الفريق الخليجي ﻿

بات شبه مؤكد أن يغادر عمر المنصوري لاعب الرجاء البيضاوي سابقا، واللاعب الحالي لأولمبيك آسفي، المغرب خلال الانتقالات الشتوية بغرض الاحتراف في الخليج.

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بات شبه مؤكد أن يغادر عمر المنصوري لاعب الرجاء البيضاوي سابقا، واللاعب الحالي لأولمبيك آسفي، المغرب خلال الانتقالات الشتوية بغرض الاحتراف في الخليج.

وأصبح المنصوري قريب من حمل قميص اتحاد كلباء الإماراتي الذي التحق به مؤخرا هداف شباب الريف الحسيمي عبد الرحيم مقران.

وحسب ما أكدته يومية المساء, فإن إدارة أولمبيك آسفي توصلت بعرض جدي من نادي اتحاد كلباء الإماراتي عن طريق أحد وكلاء اللاعبين في الشأن رغبته في خدمات عمر المنصوري بشكل نهائي مقابل عرض مالي مهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن إدارة القرش المسفيوي، أجلت الحسم في الموضوع بعدما اشترطت الرفع من قيمة الصفقة.

تجدر الإشارة، إلى أن عمر المنصوري غادر القلعة الخضراء بطلب من المدرب الحالي للرجاء خلال الانتقالات الصيفية الماضية، ما أثار سخطا عارما من جهة الجماهير الرجاوية التي كانت معجبة بمستوى المنصوري.