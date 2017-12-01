هذه حصيلة حادث إطلاق النار بهيوستن ولوس أنجلوس ﻿

لقي 3 أشخاص مصرعهم ليلة الجمعة-السبت في عملية إطلاق نار، من بينهم مطلق النار في مدينة هيوستن، جنوب غرب ولاية تكساس الأمريكية.

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لقي 3 أشخاص مصرعهم ليلة الجمعة-السبت في عملية إطلاق نار، من بينهم مطلق النار في مدينة هيوستن، جنوب غرب ولاية تكساس الأمريكية.

وقال مساعد المدير التنفيذي في قسم الشرطة بالمدينة إن مطلق النار، الذي كان يعمل سابقا في ورشة لتصليح السيارات، أطلق النار وقتل اثنين من العاملين في الورشة ثم خرج من الورشة وأطلق النار على نفسه.

وأفادت الشرطة في لونغ بيتش، بمنطقة لوس انجلوس الكبرى جنوب ولاية كاليفورنيا، بأن شخصين على الأقل قتلا، ضمنهما المشتبه به في إطلاق النار، وأصيب آخر.

وذكر المصدر أن تحقيقا فتح لمعرفة ملابسات الحادث، وذلك حسب ما كشفت عنه مجموعة من الوكالات الإخبارية.