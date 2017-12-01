انفراد.. طبيب الوداد يكشف لـ '' شوف سبور'' عن تفاصيل إصابة أوناجم وجديد حالته الصحية ﻿

كشف علاء الدين رحالي، طبيب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم السبت، عن تفاصيل محنة محمد أوناجم مع الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة ذهاب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية أمام نادي الأهلي المصري.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف علاء الدين رحالي، طبيب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم السبت، عن تفاصيل محنة محمد أوناجم مع الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة ذهاب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية أمام نادي الأهلي المصري.

وأكد رحالي في تصريح حصري لـ '' شوف سبور'' أنه لم يتجاوز تشخيص حالته الصحية ليحيلها فيما بعد على متخصص في إحدى المصحات بمدينة الدار البيضاء، موضحا أنه لا يتحمل مسؤولية الجبيرة التي قام بها بالمصحة.

وأفاد طبيب الوداد البيضاوي، أنه خلال رحلته إلى فرنسا للقيام بالفحوصات الطبية أدرك أنه لم يكن مجبرا على القيام '' بالجبيرة'' ليزيلها ويتبع التعليمات الطبية الجديدة الشيء الذي طبقه بالحرف رفقة الطاقم الطبي للوداد البيضاوي.

وتابع قائلا :'' اتبعنا ''البروتوكول'' الطبي كما يجب ورغم مثوله للشفاء بدأ يشعر ببعض الآلام وخلال كشف طبي جديد تبين أنه من الضروري إجراء عملية جراحية''.