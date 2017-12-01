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حصري.. خبر سار لمحبي الراقي بخصوص رحيله عن الرجاء

بتاريــخ : 30 دجنبر 2017 / 11:42 حصري.. خبر سار لمحبي الراقي بخصوص رحيله عن الرجاء | سبور
حصري.. خبر سار لمحبي الراقي بخصوص رحيله عن الرجاء
كشفت مصادر قريبة من عصام الراقي لاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أنه حبا في النادي وجمهوره العريض سينتظر نتائج الجمع العام الاستثنائي المقبل المقرر إجراؤه في 8 من شهر يناير قبل الحسم بصفة

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشفت مصادر قريبة من عصام الراقي لاعب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أنه حبا في النادي وجمهوره العريض سينتظر نتائج الجمع العام الاستثنائي المقبل المقرر إجراؤه في 8 من شهر يناير قبل الحسم بصفة نهائية في رحيله.

وأفادت ذات المصادر، أن الراقي بإمكانه فسخ عقده مع النادي بصفة قانونية نظرا لعدم توصله بمستحقاته المادية، موضحة أنه في حال انتخاب رئيس جديد سيواصل مسيرته مع القلعة الخضراء.

ونشر الراقي عميد النسور، يوم أمس الجمعة عبر حسابه الرسمي فيسبوك رسالة وداع مؤثرة أكد من خلالها رحيله عن الفريق .

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الرجاء عصام الراقي

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