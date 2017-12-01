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الديربي البيضاوي يعود بعد أزيد من 16 سنة

بتاريــخ : 30 دجنبر 2017 / 11:19 الديربي البيضاوي يعود بعد أزيد من 16 سنة | سبور
الديربي البيضاوي يعود بعد أزيد من 16 سنة
يختتم هذا الأسبوع الشطر الأول من بطولة اتصالات المغرب بإجراء مباريات البطولة بمختلف ملاعب المملكة ، ويستقبل الرجاء الرياضي آخر مباراة له في الشطر الأول اليوم السبت في الساعة الثالثة ، باستقباله

شوف سبور

يختتم هذا الأسبوع الشطر الأول من بطولة اتصالات المغرب بإجراء مباريات البطولة بمختلف ملاعب المملكة ، ويستقبل الرجاء الرياضي آخر مباراة له في الشطر الأول اليوم السبت في الساعة الثالثة ، باستقباله للراسينغ البيضاوي بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط .

ويستقبل الرجاء الرياضي ضيفه الراسينغ الرياضي ، بغياب كل من بدر بانون ، بسبب الإصابة و لاعب الوسط ليما مابيدي ، و عصام الراقي الذي فسخ عقده رفقة نادي الرجاء يوم أمس الجمعة .

ويسعى فريق الرجاء الرياضي للاقتراب من متزعم الترتيب ، فريق حسنية أكادير ، بعد انهزامه في الدورة 14 أمام نهضة بركان بنتيجة 1-0 ، ليحتل المركز الرابع برصيد 22 نقطة .

يذكر أن آخر لقاء جمع بين الراسينغ والرجاء ، كان في دوري أحمد النتيفي سنة 2016 ، والذي انتهى بفوز الرجاء الرياضي بنتيجة 3-1 .

 

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المغرب شوف سبور الرجاء الرياضي الراسينغ البيضاوي

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