فنانون مغاربة وأفارقة من جنوب الصحراء يحيون حفل '' للشان '' ﻿

كشفت مصادر موثوف بها، أن حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا للمحليين 2018 المقرر إجراؤه بمركب محمد الخامس، سيعرف مشاركة فنانين مغاربة وأفارقة من جنوب الصحراء من مختلف الدول المشاركة في النهائيات، مؤكدة أن

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشفت مصادر موثوف بها، أن حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا للمحليين 2018 المقرر إجراؤه بمركب محمد الخامس، سيعرف مشاركة فنانين مغاربة وأفارقة من جنوب الصحراء من مختلف الدول المشاركة في النهائيات، مؤكدة أن الأجواء ستتميز بطابعها الإفريقي والمغربي.

وأفادت ذات المصادر، أن مدة الحفل لن تتعدى 30 دقيقة، بحضور أبرز الشخصيات الرياضية على المستوى المغربي والإفريقي إضافة إلى شخصيات سياسية وازنة.

تجدر الإشارة إلى أن البطولة الإفريقية ستجرى في أربعة مدن مغربية وهي الدار البيضاء التي ستحتضن مباراة الافتتاح والنهائي ومراكش وطنجة وأكادير علما أن المسابقة ستجرى في الفترة ما بين 13 يناير ورابع فبراير المقبلين.