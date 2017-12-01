غموض في الجزائر حول الولاية الخامسة لبوتفليقة و مستقبل الحكم في البلاد على المحك ﻿

لا يزال الغموض يلف الأوساط السياسية في الجزائر، بعدما خلف خبر نية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة على رأس الجمهورية، لكن توقعات المراقبين لا تزال تنتظر بداية سنة 2018 كمحطة مهمة

شوف تيفي:

لا يزال الغموض يلف الأوساط السياسية في الجزائر، بعدما خلف خبر نية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة على رأس الجمهورية، لكن توقعات المراقبين لا تزال تنتظر بداية سنة 2018 كمحطة مهمة للحسم في الموضوع.

الكثير من المتتبعين للشأن المحلي في البلاد يتساءلون عن صحة الرئيس، وكيف له أن يسير أمور البلاد وهو على كرسي مقعد والبعض الآخر يجيب بأن الرئيس يتابع كل صغيرة وكبيرة في البلاد، وبهذه العبارات يحتدم الصراع بين طائفة مساندة أو مؤيدة للولاية الخامسة وبين فئة تعارض وراثة الحكم في البلاد.

بين معارض ومؤيد لبوتفليقة يستعد الشعب الجزائري لاستقبال سنة 2018 وطموح التغيير يلوح في الأفق، بعدما تناقل سياسيون أخبارا كذبت كل التكهنات، لإنهاء الجدل الدائر في البلاد والحسم بالمطلق في حكم بوتفليقة وإنهاء مسيرة رجل عمر على كرسي الرئاسة 20 عاما.

فالقارئ للوضع القانوني في الجزائر سيكتشف غياب مادة قانونية تمنع الرئيس بوتفليقة، من إعادة انتخاب نفسة مرة أخرى، لتبقى الوضعية ملغومة وقابلة لكل الاحتمالات، فربما تفرز الساحة انتخابات رئاسية يتنافس فيها بوتفليقة ومعارضيه أو يتدخل الجيش كما تشير التقارير لفض النزاع وتقديم رئيس جديد للبلاد، كلها إرهاصات ينتظر الكل سنة 2018 لمعرفة أي اسم سيركب كرسي الرئاسة في البلاد.