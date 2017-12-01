 غموض في الجزائر حول الولاية الخامسة لبوتفليقة و مستقبل الحكم في البلاد على المحك ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم: الحكم على أرجنتيني اغتصب ابنته 20 عاما وأنجب منها 8 أطفال | دولي

صادم: الحكم على أرجنتيني اغتصب ابنته 20 عاما وأنجب منها 8 أطفال

مثير.. المغنية العالمية Beyonce صدمها راجلها واعتارف ليها بالخيانة..شوفو ردة فعلها | ثقافة و فنون

مثير.. المغنية العالمية Beyonce صدمها راجلها واعتارف ليها بالخيانة..شوفو ردة فعلها

استنفار أمني في صفوف المخابرات الإسبانية بمليلية | دولي

استنفار أمني في صفوف المخابرات الإسبانية بمليلية

بالفيديو.. بابا نويل يرقص على إيقاع الركادة | بووز

بالفيديو.. بابا نويل يرقص على إيقاع الركادة

هذه حصيلة حادث إطلاق النار بهيوستن ولوس أنجلوس | دولي

هذه حصيلة حادث إطلاق النار بهيوستن ولوس أنجلوس

تفاصيل جديدة لطالبة خريبكة.. اعترفت أنه كان صديقا بالفيسبوك وانتهى الأمر إلى ممارسة الجنس بمرحاض الكلية.. | مجتمع

تفاصيل جديدة لطالبة خريبكة.. اعترفت أنه كان صديقا بالفيسبوك وانتهى الأمر إلى ممارسة الجنس بمرحاض

غموض في الجزائر حول الولاية الخامسة لبوتفليقة و مستقبل الحكم في البلاد على المحك | دولي

غموض في الجزائر حول الولاية الخامسة لبوتفليقة و مستقبل الحكم في البلاد على المحك

وفاة فلسطيني متأثرا باصابته برصاص الجيش الاسرائيلي في غزة | دولي

وفاة فلسطيني متأثرا باصابته برصاص الجيش الاسرائيلي في غزة

عاجــــل: هاشحال من عام حكمو على الرئيس المصري السابق محمد مرسي | دولي

عاجــــل: هاشحال من عام حكمو على الرئيس المصري السابق محمد مرسي

باي باي 2017.. مرحى 2018

غموض في الجزائر حول الولاية الخامسة لبوتفليقة و مستقبل الحكم في البلاد على المحك

بتاريــخ : 30 دجنبر 2017 / 09:48 غموض في الجزائر حول الولاية الخامسة لبوتفليقة و مستقبل الحكم في البلاد على المحك | دولي
غموض في الجزائر حول الولاية الخامسة لبوتفليقة و مستقبل الحكم في البلاد على المحك
لا يزال الغموض يلف الأوساط السياسية في الجزائر، بعدما خلف خبر نية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة على رأس الجمهورية، لكن توقعات المراقبين لا تزال تنتظر بداية سنة 2018 كمحطة مهمة

 شوف تيفي:

 لا يزال الغموض يلف الأوساط السياسية في الجزائر، بعدما خلف خبر نية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة على رأس الجمهورية، لكن توقعات المراقبين لا تزال تنتظر بداية سنة 2018 كمحطة مهمة للحسم في الموضوع.

 الكثير من المتتبعين للشأن المحلي في البلاد يتساءلون عن صحة الرئيس، وكيف له أن يسير أمور البلاد وهو على كرسي مقعد والبعض الآخر يجيب بأن الرئيس يتابع كل صغيرة وكبيرة في البلاد، وبهذه العبارات يحتدم الصراع بين طائفة مساندة أو مؤيدة للولاية الخامسة وبين فئة تعارض وراثة الحكم في البلاد.

 بين معارض ومؤيد لبوتفليقة يستعد الشعب الجزائري لاستقبال سنة 2018 وطموح التغيير يلوح في الأفق، بعدما تناقل سياسيون أخبارا كذبت كل التكهنات، لإنهاء الجدل الدائر في البلاد والحسم بالمطلق في حكم بوتفليقة وإنهاء مسيرة رجل عمر على كرسي الرئاسة 20 عاما.

 فالقارئ للوضع القانوني في الجزائر سيكتشف غياب مادة قانونية تمنع الرئيس بوتفليقة، من إعادة انتخاب نفسة مرة أخرى، لتبقى الوضعية ملغومة وقابلة لكل الاحتمالات، فربما تفرز الساحة انتخابات رئاسية يتنافس فيها بوتفليقة ومعارضيه أو يتدخل الجيش كما تشير التقارير لفض النزاع وتقديم رئيس جديد للبلاد، كلها إرهاصات ينتظر الكل سنة 2018 لمعرفة أي اسم سيركب كرسي الرئاسة في البلاد.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي بوتفليقة انتخابات رئاسية رأس الجمهورية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صادم: الحكم على أرجنتيني اغتصب ابنته 20 عاما وأنجب منها 8 أطفال | دولي

صادم: الحكم على أرجنتيني اغتصب ابنته 20 عاما وأنجب منها 8 أطفال

استنفار أمني في صفوف المخابرات الإسبانية بمليلية | دولي

استنفار أمني في صفوف المخابرات الإسبانية بمليلية

هذه حصيلة حادث إطلاق النار بهيوستن ولوس أنجلوس | دولي

هذه حصيلة حادث إطلاق النار بهيوستن ولوس أنجلوس

وفاة فلسطيني متأثرا باصابته برصاص الجيش الاسرائيلي في غزة | دولي

وفاة فلسطيني متأثرا باصابته برصاص الجيش الاسرائيلي في غزة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..أرملة مغربية مضيومة مع مشاكل الحياة..دموع الفقر | بــووز
منذ 23 دقيقة

بالفيديو..أرملة مغربية مضيومة مع مشاكل الحياة..''دموع الفقر''

حــكاية سجين دوز كثر من 20 سنة ديال الاعتقال..دخلت الحبس صغير و خرجت كبير و سبابي البلية ديال الجزائر..ضربت لحمي و خرجت للتشرد و الملك محمد السادس هو اللي حْن فيا و عتقني | بــووز

حــكاية سجين دوز كثر من 20 سنة ديال الاعتقال..دخلت الحبس صغير و خرجت كبير و سبابي البلية ديال الجزائر..ضربت لحمي و خرجت للتشرد و الملك محمد السادس هو اللي حْن فيا و عتقني

بالفيديو..طريق الموت بمديونة..فيها أكبر حفرة منذ 40 سنة و المسؤولين آوت | بــووز

بالفيديو..طريق الموت بمديونة..فيها أكبر حفرة منذ 40 سنة و المسؤولين ''آوت''

على المباشر..مغربي كيخطف بنت صغيرة من وسط الشارع شوف ردة فعل المواطنين | قنوات أخرى

على المباشر..مغربي كيخطف بنت صغيرة من وسط الشارع شوف ردة فعل المواطنين

﻿

آخر المستجدات

صادم: الحكم على أرجنتيني اغتصب ابنته 20 عاما وأنجب منها 8 أطفال | دولي
منذ 20 دقيقة

صادم: الحكم على أرجنتيني اغتصب ابنته 20 عاما وأنجب منها 8 أطفال

مثير.. المغنية العالمية Beyonce صدمها راجلها واعتارف ليها بالخيانة..شوفو ردة فعلها | ثقافة و فنون

مثير.. المغنية العالمية Beyonce صدمها راجلها واعتارف ليها بالخيانة..شوفو ردة فعلها

استنفار أمني في صفوف المخابرات الإسبانية بمليلية | دولي

استنفار أمني في صفوف المخابرات الإسبانية بمليلية

بالفيديو.. بابا نويل يرقص على إيقاع الركادة | بووز

بالفيديو.. بابا نويل يرقص على إيقاع الركادة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.