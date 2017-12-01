 وفاة فلسطيني متأثرا باصابته برصاص الجيش الاسرائيلي في غزة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم: الحكم على أرجنتيني اغتصب ابنته 20 عاما وأنجب منها 8 أطفال | دولي

صادم: الحكم على أرجنتيني اغتصب ابنته 20 عاما وأنجب منها 8 أطفال

مثير.. المغنية العالمية Beyonce صدمها راجلها واعتارف ليها بالخيانة..شوفو ردة فعلها | ثقافة و فنون

مثير.. المغنية العالمية Beyonce صدمها راجلها واعتارف ليها بالخيانة..شوفو ردة فعلها

استنفار أمني في صفوف المخابرات الإسبانية بمليلية | دولي

استنفار أمني في صفوف المخابرات الإسبانية بمليلية

بالفيديو.. بابا نويل يرقص على إيقاع الركادة | بووز

بالفيديو.. بابا نويل يرقص على إيقاع الركادة

هذه حصيلة حادث إطلاق النار بهيوستن ولوس أنجلوس | دولي

هذه حصيلة حادث إطلاق النار بهيوستن ولوس أنجلوس

تفاصيل جديدة لطالبة خريبكة.. اعترفت أنه كان صديقا بالفيسبوك وانتهى الأمر إلى ممارسة الجنس بمرحاض الكلية.. | مجتمع

تفاصيل جديدة لطالبة خريبكة.. اعترفت أنه كان صديقا بالفيسبوك وانتهى الأمر إلى ممارسة الجنس بمرحاض

غموض في الجزائر حول الولاية الخامسة لبوتفليقة و مستقبل الحكم في البلاد على المحك | دولي

غموض في الجزائر حول الولاية الخامسة لبوتفليقة و مستقبل الحكم في البلاد على المحك

وفاة فلسطيني متأثرا باصابته برصاص الجيش الاسرائيلي في غزة | دولي

وفاة فلسطيني متأثرا باصابته برصاص الجيش الاسرائيلي في غزة

عاجــــل: هاشحال من عام حكمو على الرئيس المصري السابق محمد مرسي | دولي

عاجــــل: هاشحال من عام حكمو على الرئيس المصري السابق محمد مرسي

باي باي 2017.. مرحى 2018

وفاة فلسطيني متأثرا باصابته برصاص الجيش الاسرائيلي في غزة

بتاريــخ : 30 دجنبر 2017 / 09:39 وفاة فلسطيني متأثرا باصابته برصاص الجيش الاسرائيلي في غزة | دولي
وفاة فلسطيني متأثرا باصابته برصاص الجيش الاسرائيلي في غزة
توفي شاب فلسطيني صباح اليوم السبت متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي في المواجهات التي وقعت الجمعة في قطاع بمحاذاة الحدود مع إسرائيل خلال تظاهرات احتجاجا على اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة

شوف يفي:

توفي شاب فلسطيني صباح اليوم السبت متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي في المواجهات التي وقعت الجمعة في قطاع بمحاذاة الحدود مع إسرائيل خلال تظاهرات احتجاجا على اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، وفق ما أفادت وزارة الصحة في القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في بيان تلقته وكالة فرانس برس "استشهد جمال محمد مصلح (21 عاما) وهو من سكان مخيم المغازي وسط قطاع غزة متأثرا بجروح اصيب بها برصاص الاحتلال في جمعة الغضب الرابعة شرق مخيم البريج" في وسط القطاع.

وأوضح القدرة أن مصلح اصيب في صدره خلال المواجهات التي وقعت شرق البريج، ونقل الى مستشفى "شهداء الأقصى" بدير البلح وسط القطاع.

وجرت مواجهات الجمعة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة مع استمرار الاحتجاجات على القرار الأميركي.

وكانت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة وحركة الجهاد الإسلامي وجهتا دعوة لـ"يوم غضب" الجمعة، كما كانت الحال في أيام الجمعة الماضية بعد القرار الأميركي حول القدس.

وأعلن القدرة في حصيلة لمواجهات الجمعة ان "نحو 50 مواطنا اصيبوا بالرصاص الحي، كما اصيب 80 اخرون بالاختناق او الاغماء نتيجة لقنابل الغاز" المسيل للدموع التي اطلقها الجيش لتفريق المتظاهرين قرب حدود القطاع.

وكان القدرة أفاد الجمعة عن 16 أصابة بينها أربع إصابات حرجة.

وفي الضفة الغربية المحتلة، أوقعت المواجهات 16 جريحا فلسطينيا، منهم من أصيب بطلقات حية ومنهم من أصيب بطلقات مطاطية، بحسب ما أفاد متحدث باسم وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية.

من ناحية اخرى حذرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس "المستوطنين" الذين يسكنون في البلدات المحاذية لقطاع غزة، وقالت القسام في تغريدة وزعت عبر خدمة "واتس اب" ان "صفارات الإنذار التي تشتكون منها ستكون موسيقى ساحرة مقارنة بما ستسمعونه إذا لم توقفوا عنجهية الحكومة".

وكانت مقاتلات ودبابات إسرائيلية قصفت موقعين لحماس في قطاع غزة الجمعة ردا على اطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني على جنوب إسرائيل، بحسب ما أفاد الجيش ومصادر فلسطينية.

وأطلق فلسطينيون ثلاثة صواريخ على جنوب إسرائيل، اعترضت منظومة "القبة الحديدية" المضادة للصواريخ اثنين منهم، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وأعلنت الشرطة أن الصاروخ الثالث سقط على مبنى قرب مدينة غزة، ما تسبب بأضرار بدون خسائر في الأرواح.

وقال الجيش في بيان "ردا على صواريخ أطلقت في اتجاه إسرائيل، استهدفت دبابات جيش الدفاع الإسرائيلي والطيران الحربي الإسرائيلي موقعين لمنظمة حماس الإرهابية في شمال قطاع غزة".

ولم تتبنى حماس رسميا مسؤولية اطلاق هذه الصواريخ.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب فلسطيني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صادم: الحكم على أرجنتيني اغتصب ابنته 20 عاما وأنجب منها 8 أطفال | دولي

صادم: الحكم على أرجنتيني اغتصب ابنته 20 عاما وأنجب منها 8 أطفال

استنفار أمني في صفوف المخابرات الإسبانية بمليلية | دولي

استنفار أمني في صفوف المخابرات الإسبانية بمليلية

هذه حصيلة حادث إطلاق النار بهيوستن ولوس أنجلوس | دولي

هذه حصيلة حادث إطلاق النار بهيوستن ولوس أنجلوس

غموض في الجزائر حول الولاية الخامسة لبوتفليقة و مستقبل الحكم في البلاد على المحك | دولي

غموض في الجزائر حول الولاية الخامسة لبوتفليقة و مستقبل الحكم في البلاد على المحك

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..أرملة مغربية مضيومة مع مشاكل الحياة..دموع الفقر | بــووز
منذ 23 دقيقة

بالفيديو..أرملة مغربية مضيومة مع مشاكل الحياة..''دموع الفقر''

حــكاية سجين دوز كثر من 20 سنة ديال الاعتقال..دخلت الحبس صغير و خرجت كبير و سبابي البلية ديال الجزائر..ضربت لحمي و خرجت للتشرد و الملك محمد السادس هو اللي حْن فيا و عتقني | بــووز

حــكاية سجين دوز كثر من 20 سنة ديال الاعتقال..دخلت الحبس صغير و خرجت كبير و سبابي البلية ديال الجزائر..ضربت لحمي و خرجت للتشرد و الملك محمد السادس هو اللي حْن فيا و عتقني

بالفيديو..طريق الموت بمديونة..فيها أكبر حفرة منذ 40 سنة و المسؤولين آوت | بــووز

بالفيديو..طريق الموت بمديونة..فيها أكبر حفرة منذ 40 سنة و المسؤولين ''آوت''

على المباشر..مغربي كيخطف بنت صغيرة من وسط الشارع شوف ردة فعل المواطنين | قنوات أخرى

على المباشر..مغربي كيخطف بنت صغيرة من وسط الشارع شوف ردة فعل المواطنين

﻿

آخر المستجدات

صادم: الحكم على أرجنتيني اغتصب ابنته 20 عاما وأنجب منها 8 أطفال | دولي
منذ 20 دقيقة

صادم: الحكم على أرجنتيني اغتصب ابنته 20 عاما وأنجب منها 8 أطفال

مثير.. المغنية العالمية Beyonce صدمها راجلها واعتارف ليها بالخيانة..شوفو ردة فعلها | ثقافة و فنون

مثير.. المغنية العالمية Beyonce صدمها راجلها واعتارف ليها بالخيانة..شوفو ردة فعلها

استنفار أمني في صفوف المخابرات الإسبانية بمليلية | دولي

استنفار أمني في صفوف المخابرات الإسبانية بمليلية

بالفيديو.. بابا نويل يرقص على إيقاع الركادة | بووز

بالفيديو.. بابا نويل يرقص على إيقاع الركادة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.