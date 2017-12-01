عاجــــل: هاشحال من عام حكمو على الرئيس المصري السابق محمد مرسي ﻿

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت بحبس الرئيس المصري السابق محمد مرسي ثلاث سنوات لإدانته بإهانة القضاء قبل عزله عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

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قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت بحبس الرئيس المصري السابق محمد مرسي ثلاث سنوات لإدانته بإهانة القضاء قبل عزله عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

وكانت النيابة العامة قد وجهت له ولأربعة وعشرين آخرين من السياسيين والنشطاء والإعلاميين تهم "إهانة المحاكم والسلطة القضائية وسب أعضاء الهيئة القضائية والإخلال بمقامهم من خلال الإدلاء بأحاديث تليفزيونية وإذاعية عبر القنوات الفضائية"، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويترز للأنباء.

وبعد عزله قدم مرسي للمحاكمة في أكثر من قضية وصدر عليه من قبل حكمان نهائيان بالسجن 45 عاما.

ويحق للرئيس السابق الطعن على الحكم الجديد أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله، وإن ألغته تنظر القضية بنفسها.