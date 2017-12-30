 مثير وبالصور..مغربي شدوه باغي يهرب لحشيش من طنجة لإسبانيا بطريقة لا تخطر على البال ﻿
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مثير وبالصور..مغربي شدوه باغي يهرب لحشيش من طنجة لإسبانيا بطريقة لا تخطر على البال

بتاريــخ : 30 دجنبر 2017 / 09:16 مثير وبالصور..مغربي شدوه باغي يهرب لحشيش من طنجة لإسبانيا بطريقة لا تخطر على البال | حوادث و حقوق
مثير وبالصور..مغربي شدوه باغي يهرب لحشيش من طنجة لإسبانيا بطريقة لا تخطر على البال
تمكنت مصالح أمن ميناء طنجة المدينة مساء أمس الجمعة من توقيف مغربي مقيم بالخارج أثناء تفتيشه بنقطة مراقبة مشتركة بين الأمن و الجمارك تهم المسافرين الراجلين المتوجهين إلى إسبانيا

"شوف تيفي"

تمكنت مصالح أمن ميناء طنجة المدينة مساء أمس الجمعة من توقيف مغربي مقيم بالخارج أثناء تفتيشه بنقطة مراقبة مشتركة بين الأمن و الجمارك تهم المسافرين الراجلين المتوجهين إلى إسبانيا 


وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصادرها فإن الموقوف المدعو "س . ع " ضبط بحوزته كمية 3 كيلوغرام و نصف من مخدر الشيرا ملفوفة على شكل حبات زيتون و مدسوسة رفقة الزيتون الحقيقي داخل إناء بلاستيكي مملوء بالماء كشكل من التمويه ، لكن عملية التدقيق بالإناء عبر جهاز سكانير خاص تمكن من إظهار حقيقة الزيتون المزيف داخله .

وأكدت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية قصد البحث معه في الموضوع من طرف الشرطة القضائية بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة .

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سكانير الحشيش طنجة

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