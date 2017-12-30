مثير وبالصور..مغربي شدوه باغي يهرب لحشيش من طنجة لإسبانيا بطريقة لا تخطر على البال ﻿

تمكنت مصالح أمن ميناء طنجة المدينة مساء أمس الجمعة من توقيف مغربي مقيم بالخارج أثناء تفتيشه بنقطة مراقبة مشتركة بين الأمن و الجمارك تهم المسافرين الراجلين المتوجهين إلى إسبانيا

"شوف تيفي"

تمكنت مصالح أمن ميناء طنجة المدينة مساء أمس الجمعة من توقيف مغربي مقيم بالخارج أثناء تفتيشه بنقطة مراقبة مشتركة بين الأمن و الجمارك تهم المسافرين الراجلين المتوجهين إلى إسبانيا



وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصادرها فإن الموقوف المدعو "س . ع " ضبط بحوزته كمية 3 كيلوغرام و نصف من مخدر الشيرا ملفوفة على شكل حبات زيتون و مدسوسة رفقة الزيتون الحقيقي داخل إناء بلاستيكي مملوء بالماء كشكل من التمويه ، لكن عملية التدقيق بالإناء عبر جهاز سكانير خاص تمكن من إظهار حقيقة الزيتون المزيف داخله .

وأكدت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية قصد البحث معه في الموضوع من طرف الشرطة القضائية بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة .