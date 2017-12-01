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رْدُو بالكم : حجز أطنان من التمور الفاسدة تعششت داخلها الفئران بفاس

بتاريــخ : 30 دجنبر 2017 / 08:16 رْدُو بالكم : حجز أطنان من التمور الفاسدة تعششت داخلها الفئران بفاس | مجتمع
رْدُو بالكم : حجز أطنان من التمور الفاسدة تعششت داخلها الفئران بفاس
حجزت لجنة مكلفة بمراقبة الجودة والأسعار بجماعة فاس، يوم أمس ما يقارب 7 أطنان من التمور الفاسدة والفواكه الجافة، كانت معدة للاستهلاك، وجدت بداخلها ''أعشاش'' للفئران.

شوف تيفي:

 

حجزت لجنة مكلفة بمراقبة الجودة والأسعار بجماعة فاس، يوم أمس ما يقارب 7 أطنان من التمور الفاسدة والفواكه الجافة، كانت معدة للاستهلاك، وجدت بداخلها ''أعشاش'' للفئران.

هذه الكمية التي تبدو من خلال مقطع فيديو تم حجزها في مستودع للتموين بدرب ''واندو'' بباب أفتوح، خلال عملية مراقبة للجنة المختلطة المكلفة بمراقبة الجودة والأسعار، وتتبع حالة التموين، واحترام الشروط الصحية، والنظافة.

وقد سجلت اللجنة المختلطة محضرا قانونيا قصد تقديمه إلى العدالة من أجل متابعة التاجر بالمنسوب إليه،بعد أن تمت مداهمة مخزنه ومعاينة الأطنان من التمور الفاسدة ، وأمرت بإغلاق المحل التجاري، كما تقرر إحالة محضر اللجنة على النيابة العامة قصد فتح تحقيق في الموضوع وترتيب الجزاءات.

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شوف تيفي الفئران محضر اللجنة بجماعة فاس

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