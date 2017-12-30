لاعب المنتخب المغربي يتصدر ترتيب أحسن لاعب في إفريقيا ﻿

احتل كريم الأحمدي لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، صباح يومه الجمعة، المركز الأول في استفتاء أفضل خط وسط مدافع لموسم 2017 على صفحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في

'' شوف سبور''

احتل كريم الأحمدي لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، صباح يومه الجمعة، المركز الأول في استفتاء أفضل خط وسط مدافع لموسم 2017 على صفحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في إطار اختيار أفضل فريق لإفريقيا.

وحصد الأحمدي نسبة 64 في المائة من مجموع الأصوات، الموزعة على ثلاثة لاعبين، وجاء بعد الأحمدي لاعب المنتخب الغيني نابي كيتا الذي حصل على نسبة 31 في المائة، بينما حصل الإيفواري جين ميشيل سيري على 5 في المائة من الأصوات.

وقاد الأحمدي المنتخب المغربي خلال التصفيات الإفريقية لنهائيات كأس العالم 2018، وساهم بقوة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية للأسود.