مُؤلـــم:نهاية مروعة لحياة شابين بصفرو ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الجمعة، بمقطع فيديو جد مروع، يوثق لحظة تعرض شابين على دراجة نارية لحادث جد خطير بصفرو، ما تسبب في وفاته أحدهما على الفور.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' يوم أمس الجمعة، بمقطع فيديو جد مروع، يوثق لحظة تعرض شابين على دراجة نارية لحادث جد خطير بصفرو، ما تسبب في وفاته أحدهما على الفور.

وأوضح مصدر ''شوف تيفي'' في كشفه عن تفاصيل الواقعة أن شابين على دراجة نارية، كانا في حالة غير طبيعية، تعرضا لحادث خطير في الساعات الأولى من الخميس، ما تسبب في وفاة السائق على الفور وإصابة صديقه.

وأكد ذات المصدر بأن المصالح الأمنية حلت بمكان الحادث وفتحت تحقيقا في الموضوع، بينما تم نقل الهالك وصديقه المصاب إلى المستشفى التي لفظ بها هذا الأخير بدوره أنفاسه الأخيرة نظرا لخطورة الإصابة التي تعرض لها على مستوى الرأس.