 الربيعي في ورطة أخرى..داير الصليب فإيديه يحتوي على رمز ''الماسونية'' ﻿
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بتاريــخ : 30 دجنبر 2017 / 06:44 الربيعي في ورطة أخرى..داير الصليب فإيديه يحتوي على رمز الماسونية | مجتمع
الربيعي في ورطة أخرى..داير الصليب فإيديه يحتوي على رمز ''الماسونية''
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الجمعة، صورة مثيرة للملاكم محمد ربيعي أثارت القيل والقال، حيث ركز العديد من النشطاء على السوار الذي يضعه الملاكم بيده والذي يحتوي حسب بعض

''شوف تيفي'':

 

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الجمعة، صورة مثيرة للملاكم محمد ربيعي أثارت القيل والقال، حيث ركز العديد من النشطاء على السوار الذي يضعه الملاكم بيده والذي يحتوي حسب بعض الفايسبوكين على رمز الماسونية.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الصورة، حيث تساءل العديد منهم إن كان بالفعل الرمز الذي يضع ربيعي هو رمز ''الصليب''، بينما عبر آخرون عن غضبهم الشديد واستغرابهم لقيام الملاكم المغربي بوضع سوار يحتوى على رمز يضعه أشخاص يعتنقون الدين المسيحي.

ومن جهة أخرى، استغل آخرون الفرصة للإشارة إلى أن ربيعي تغير بشكل كبير في الآونة الأخيرة وتحول من ''و لد الشعب البسيط''، إلى شخص يفتخر بارتداء ملابس أشهر الماركات، ويركب أحدث السيارات.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي محمد ربيعي المسيحية

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