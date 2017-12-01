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سابقة :المغرب يستقبل أول اتصال فضائي في أكبر مغامرة لاستكشاف الفضاء

بتاريــخ : 30 دجنبر 2017 / 06:07 سابقة :المغرب يستقبل أول اتصال فضائي في أكبر مغامرة لاستكشاف الفضاء | دولي
سابقة :المغرب يستقبل أول اتصال فضائي في أكبر مغامرة لاستكشاف الفضاء
في حدث سابق من نوعه في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يجري المغرب أول اتصال مع محطة الفضاء الدولية (إ.س.س) انطلاقا من مدينة الرباط في الثالث من يناير المقبل، تزامنا مع الإطلاق الناجح للقمر

شوف تيفي: و م ع

 

في حدث سابق من نوعه في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يجري المغرب أول اتصال مع محطة الفضاء الدولية (إ.س.س) انطلاقا من مدينة الرباط في الثالث من يناير المقبل، تزامنا مع الإطلاق الناجح للقمر الصناعي ''محمد السادس-أ''، وهو ما سيمكن المملكة من أن تصبح ''قوة فضائية'' لا محيد عنها في المنطقة.

 ويتوخى من هذا الاتصال، الذي يندرج في إطار برنامج راديو الهواة (إ.س.س/ أريس)، وذلك بشراكة مع مؤسسة ''ك.س.ف'' للفضاء، ووكالة ناسا، ووكالة الفضاء الأوروبية (إسا) واتصالات المغرب، بالأساس، إلى النهوض بالبحث والابتكار في مجال الاتصالات الفضائية التي من شأنها تعزيز موقع المملكة كفاعل جديد للابتكار التكنولوجي والفضائي، كما يؤكد مجددا ريادة المملكة على الصعيدين الإقليمي والعربي ويكرس دخولها في دائرة البلدان التي تتوفر على تكنولوجيا الاتصالات الفضائية.

 ومن المنتظر أن تحتضن هذا الحدث المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم، يجتمع فيها خبراء مغاربة ودوليين بهدف النهوض بالبحث والابتكار والخدمات ذات القيمة المضافة العالية التي تعتمد على تكنولوجيات الفضاء، وسيشكل تكريما للنخبة العلمية المغربية العاملة في هذا المجال.

  يذكر أن محطة الفضاء الدولية (إ.س.س)، التي تدور حول مدار أرضي منخفض، يشتغل بها بصفة دائمة طاقم دولي مكرس للبحث العلمي في مجال الفضاء، وهو برنامج فضائي أطلقته ونفذته في البداية وكالة ناسا وتم تطويره بالاشتراك مع وكالة الفضاء الاتحادية الروسية (فكا)، بمشاركة الوكالات الأوروبية واليابانية والكندية.

 وقال محمد الكيالي المدير العام لمؤسسة ''ك.س.ف'' للفضاء، إن المغرب الذي يحتضن هذا الحدث غير المسبوق في تاريخ العالم العربي، كان من بين البلدان الأولى في مجال النهوض بالبحث في مجال تكنولوجيا الفضاء، مؤكدا أن المملكة تولي أهمية قصوى للنهوض بالتكنولوجيا والبحث العلمي، في ضوء الدينامية التي تعرفها وبفضل تنميتها وإشعاعها.

 ذات المتحدث أعرب عن ارتياحه لرغبة الجامعات المغربية، خاصة المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم، في استقبال هذه التجربة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن الاتصال مع محطة الفضاء الدولية (إ.س.س) سيتم بين رائد فضاء من وكالة ناسا سيتم استجوابه من قبل حوالي عشرين طالبا بالمدرسة المذكورة حول عدد من القضايا المرتبطة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء والحياة في المحطة. وأضاف المسؤول أن الاتصال مع المحطة الفضائية ستواكبه مجموعة من المداخلات سيتم تنشيطها من قبل عدد من الخبراء والباحثين الدوليين بحضور ممثلين عن محطة ناسا للفضاء ومؤسسة ''ك.س.ف'' للفضاء.

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شوف تيفي اتصال فضائي محمد الكيالي وكالة الفضاء الأوروبية

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