 هذه حقيقة توصل الركراكي بعرض من الترجي التونسي ﻿
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هذه حقيقة توصل الركراكي بعرض من الترجي التونسي

بتاريــخ : 30 دجنبر 2017 / 05:43 هذه حقيقة توصل الركراكي بعرض من الترجي التونسي | سبور
هذه حقيقة توصل الركراكي بعرض من الترجي التونسي
بعد الأخبار المتداولة حول اقتراب وليد الركراكي مدرب الفتح الرباطي من الإنضمام إلى الترجي التونسي لكرة القدم، نفى الأخير خبر تلقيه لعرض من الترجي التونسي.

شوف سبور

 

بعد الأخبار المتداولة حول اقتراب وليد الركراكي مدرب الفتح الرباطي من الإنضمام إلى الترجي التونسي لكرة القدم، نفى الأخير خبر تلقيه لعرض من الترجي التونسي.

 وقال الركراكي، « لم يتصل بي أي مسؤول من الترجي، إنه فريق كبير لو كان الأمر صحيحا لو اتصلوا بي » وذلك حسب ما كشفت عنه يومية الأحداث المغربية في عددها ليومه الجمعة.

 وأَضاف الركراكي « أشعر بالراحة مع الفتح الرباطي، ولدي عقد يربطني مع الفتح إلى عام 2020 أنا مدرب محترف وأحترم هذا العقد ».

تجدر الإشارة، إلى أن العديد من المنابر الإعلامية، تداولت خبر اهتمام الترجي بوليد الركراكي بعد استقالة فوزي البنزرتي.

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الركراكي عرض الترجي شوف تيفي

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