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بتاريــخ : 30 دجنبر 2017 / 05:40 صـــادم..فتاة شنقات راسها بحبل فجرسيف +صور | حوادث و حقوق
صـــادم..فتاة شنقات راسها بحبل فجرسيف +صور
أقدمت فتاة تبلغ من العمر 26 سنة، وتسكن بمدينة جرسيف على وضع حد لحياتها زوال اليوم الجمعة عن طريق الانتحار في البيت الذي تقطنه رفقة أسرتها.

شوف تيفي:

 

أقدمت فتاة تبلغ من العمر 26 سنة، وتسكن بمدينة جرسيف على وضع حد لحياتها زوال اليوم الجمعة عن طريق الانتحار في البيت الذي تقطنه رفقة أسرتها.

مصادر شوف تيفي أكدت أن الفتاة (ف– د) تقطن بحي الشوبير بالمدينة انتحرت عن طريق ربط حبل رقيق بعنقها مستغلة خلو المنزل من أفراد أسرتها، فيما لا تزال أسباب الانتحار غامضة خصوصا وأن الفتاة لا تعاني من أي مشاكل نفسية.

نفس المصادر أكدت حضور عناصر الأمن الوطني إلى مكان الواقعة للوقوف على حيثيات هذا الحادث المأساوي وفتح تحقيق في ملابساته، فيما باشرت عناصر الوقاية المدنية بترحيل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بمستشفى جرسيف .

‫شوف تيفي

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شوف تيفي جرسيف الانتحار الحادث المأساوي ملابساته

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