هذا هو موعد إياب كلاسيكو الريال والبارصا ﻿

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، عن موعد إياب الدوري الإسباني، بين فريق ريال مدريد وبرشلونة المقرر إجراؤه على أرضية ملعب كامب نو.

'' شوف سبور''

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، عن موعد إياب الدوري الإسباني، بين فريق ريال مدريد وبرشلونة المقرر إجراؤه على أرضية ملعب كامب نو.

وذكرت صحيفة ''سبور''، أن فريق برشلونة، سيستضيف خصمه التقليدي ريال مدريد على ملعب كامب نو، يوم 6 ماي المقبل، بداية من الساعة 19:45 بتوقيت غرينتش.

وتقام مباراة الإياب، بين برشلونة وريال مدريد، في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

يشار إلى أن ريال مدريد خسر بثلاثية نظيفة على أرضه، في كلاسيكو الذهاب، السبت الماضي، على ملعب سانتياغو برنابيو.