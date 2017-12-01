حصري..بعد قائد الدروة: فتاة حيحات على قائد سلطة في المنزل ديالو بمارتيل والقضية فيها علاقة جنسية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مدينة مارتيل، شهدت مساء أمس الخميس، واقعة مثيرة، بطلتها فتاة، قامت بالعربدة أمام منزل قائد سلطة واتهمته بالتخلي عنها بعد ربطهما لعلاقة جنسية.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مدينة مارتيل، شهدت مساء أمس الخميس، واقعة مثيرة، بطلتها فتاة، قامت بالعربدة أمام منزل قائد سلطة واتهمته بالتخلي عنها بعد ربطهما لعلاقة جنسية.

وأوضح المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، حلت بمنزل القائد واقتادته رفقة الفتاة إلى مفوضية الشرطة واستمعت لهما قبل إطلاق سراحهما، مشيرا في الوقت ذاته أن ساكنة العمارة التي يقطن بها القائد، عبروا عن غضبهم الشديد بسبب قيام الفتاة بالعربدة بشكل دائم.

وأوضح ذات المصدر في كشفه عن بعض التفاصيل أن الأمر يتعلق بفتاة تتهم قائد المقاطعة الثانية بمارتيل بهتك عرضها بعد أن ربطت معه علاقة وهي ما تزال قاصر، مبرزا بأن هذه الأخيرة، تقدمت بشكاية ضد ذات القائد.