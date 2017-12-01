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مليار و800 مليون لمتطوعي ''الشــان''

بتاريــخ : 30 دجنبر 2017 / 04:30 مليار و800 مليون لمتطوعي الشــان | سبور
مليار و800 مليون لمتطوعي ''الشــان''
اختارت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 500 متطوع في منافسات كأس إفريقيا للمحليين المقررة بالمغرب بداية يناير المقبل.

شوف سبور

 

اختارت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 500 متطوع في منافسات كأس إفريقيا للمحليين المقررة بالمغرب بداية يناير المقبل.

وسيتوصل هؤلاء المتطوعون بـ 150 درهما لليوم الواحد إلى غاية نهاية المنافسات القارية في 4 فبراير المقبل، إذ ستصرف ما مجموعه مليارا و800 مليون سنتيم، حسب ما كشفت عنه يومية الصباح في عددها لنهاية الأسبوع الجاري.

ودخلت استعدادات الجامعة مراحلها الأخيرة على بعد 17 يوما على انطلاق المسابقة في ملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء الذي لايزال يخضع لعدد من الإصلاحات التي تهم مرافق وقاعة الندوات وبعض أبوابه ومداخله.

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