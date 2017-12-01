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عاجل..هذه حقيقة العثور على لحوم كلاب داخل مطعم بمدينة فاس

بتاريــخ : 30 دجنبر 2017 / 04:09 عاجل..هذه حقيقة العثور على لحوم كلاب داخل مطعم بمدينة فاس | حوادث و حقوق
عاجل..هذه حقيقة العثور على لحوم كلاب داخل مطعم بمدينة فاس
كذب مصدر ''شوف تيفي'' ما تداولته العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص العثور على لحوم كلاب داخل مطعم شعبي بمدينة فاس.

''شوف تيفي''

 

كذب مصدر ''شوف تيفي'' ما تداولته العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص العثور على لحوم كلاب داخل مطعم شعبي بمدينة فاس.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية وبتنسيق مع السلطات وطبيب تابع للجنة حفظ الصحة، قامت بمداهمة مطعم شعبي وعثرت على لحوم أبقار فاسدة، ليتم حجزها واعتقال صاحب هذا المطعم.

وأكد ذات المصدر أن هذه الإشاعة الثانية على التوالي خلال هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن صفحات تداولت مسبقا خبرا كاذبا، أشارت من خلال إلى العثور على لحوم كلاب مذبوحة داخل سيارة كبيرة بحي المصلى بفاس.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي لحوم كلاب فاس مدينة لحوم فاسدة

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