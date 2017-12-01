بعد اتحاد طنجة..الزاكي يقترب من التعاقد مع فريق الاسماعيلي المصري ﻿

كشفت تقارير صحفية، أن فريق الإسماعيلي ربط اتصالا مع الإطار الوطني بادو الزاكي المدرب السابق لفريق اتحاد طنجة وفريق بلوزداد الجزائري، من أجل تدريب الفريق خلفا للمستقيل الفرنسي سيباستيان دوسابر.

'' شوف سبور''

كشفت تقارير صحفية، أن فريق الإسماعيلي ربط اتصالا مع الإطار الوطني بادو الزاكي المدرب السابق لفريق اتحاد طنجة وفريق بلوزداد الجزائري، من أجل تدريب الفريق خلفا للمستقيل الفرنسي سيباستيان دوسابر.

وذكرت ذات المصادر، أن دوسابر فضل الإلتحاق بمنتخب أوغندا بعد توصله بعرض مغري ليطلب فسخ عقده مع الإسماعيلي رغم تحقيقه نتائج جيدة .

وتنافس الزاكي على تدريب فريق الإسماعيلي مجموعة من الأطر المصرية المعروفة، ثم أخرى أجنبية لكن إدارة الفريق ترغب في التعاقد مع مدرب عربي لمواصلة نجاحات الفريق بالدوري المحلي.